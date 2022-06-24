Зиньковский перешёл в «Спартак», ЦСКА попрощался с Языджи. Трансферы и слухи РПЛ без границ

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24 июня 2022, 21:09

На футбольной кухне шумно.

В прошлую пятницу обсуждали трансферы Зелимхана Бакаева в «Зенит», Мацея Рыбуса в «Спартак», а еще сербского защитника Милана Гайича, которого ЦСКА взял на замену Марио Фернандесу. На этот раз «Спартак», ЦСКА и «Зенит» тоже с трансферами, правда, новичком могут похвастаться только «красно-белые».

Официально подтвержденные трансферы

5. Владимир Ильин вернулся в «Ахмат»

Прошлым летом «Краснодар» заплатил «Ахмату» 3 миллиона евро за Владимира Ильина. В прошедшем сезоне форвард провел 24 матча и забил 4 мяча за «быков», а теперь договорился с «Краснодаром» о расторжении контракта и уже присоединился к «Ахмату» на правах свободного агента. Как-то неловко получилось.

4. Алексей Никитин перешел из «Уфы» в «Химки»

Алексей Никитин по итогам прошедшего сезона покинул Премьер-Лигу вместе с «Уфой», но своей игрой заслужил остаться на высшем уровне. Такую возможность опытному защитнику предоставили «Химки», заплатившие за Никитина 300 тысяч евро.

3. Станислав Крицюк вернулся в Португалию

Между «Зенитом» и Станиславом Крицюком произошло некое недопонимание: сначала «сине-бело-голубые» объявили о расторжении контракта с вратарем, сославшись на состояние его здоровья, после чего официальный представитель футболиста дал такой комментарий:

Его контракт действует, вообще у него контракт подписан до 2023 года. Никто ему не сообщал, что контракт не будет продлен, потому что он автоматически продлевается до 2023 года.

Еще через несколько дней Крицюк все-таки ушел из «Зенита» и подписал контракт с «Жил Висенте» на правах свободного агента. Именно из этого португальского клуба Станислав переходил в стан чемпионов России год назад за 2 миллиона евро. Такая же история, как у «Краснодара» и Ильина, только на международном уровне.

2. Юсуф Языджи попрощался с ЦСКА

ЦСКА долго и упорно договаривался с «Лиллем» о выкупе контракта Юсуфа Языджи, но все впустую. На этой неделе «армейцы» сдались окончательно и попрощались с турецким полузащитником, который ярко проявил себя в весенних матчах РПЛ . В ЦСКА Языджи не будет, однако его предприимчивый агент Адем Чебеджи не исключает, что Юсуф продолжит карьеру в другом российском клубе.

1. «Спартак» подписал лучшего ассистента РПЛ -2021/22

Вторым летним новичком «Спартака» стал Антон Зиньковский, который своей игрой за «Крылья Советов» в трех последних сезонах обращал на себя внимание топ-клубов РПЛ . В частности, в прошедшем чемпионате Зиньковский стал лучшим ассистентом Премьер-Лиги с девятью результативными передачами. В представлении новичка «Спартак» акцентировал внимание именно на ассистентских качествах Антона. Зиньковский призван заменить в «Спартаке» Бакаева, сам новичок «в шоке и очень рад».

Отказники

Во вторник ФИФА продлила разрешение легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с российскими клубами до лета 2023 года. И уже известно о нескольких футболистах, не желающих возвращаться в Россию. Форвард «Зенита» Юри Альберто намерен остаться в Бразилии, Джордан Ларссон не хочет возвращаться в «Спартак». У «красно-белых» есть еще и одна потеря: Виктор Мозес не явился в расположение команды после отпуска, хотя пока и не предупреждал о желании приостановить контракт.

Агент защитника «Ростова» Дениса Хаджикадунича заявил, что его подопечный не вернется в Россию, а форвард «Локомотива» Ян Кухта по семейным обстоятельствам вынужден остаться в Чехии. По версии Томаса Цорна, решение форварда не связано с политическими причинами, речь идет о болезни близкого человека. Список отказников, очевидно, не полный: у легионеров есть еще неделя, чтобы уведомить клубы о своих решениях.

Трансферные слухи недели

Нежелание Юри Альберто возвращаться в Россию делает подписание форварда «Зенитом» не желаемым, а необходимым. Теперь уже почти не осталось сомнений, что Матео Касьерра, забивавший в прошлом сезоне за «Сочи», продолжит карьеру на берегах Невы. Колумбиец обойдется «сине-бело-голубым» в 5 миллионов евро и подпишет контракт до 2025 года.

«Сочи» уже и замену Касьерре нашел в лице Владислава Сарвели из «Крыльев Советов», который в прошедшем сезоне РПЛ сделал 9+3 по системе «гол плюс пас». Между тем заслуженный мастер спорта и бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в «Пари НН» (новое название «Нижнего Новгорода», если кто-то пропустил), а еще один экс-спартаковец Аяз Гулиев близок к переходу из тульского «Арсенала» в «Ахмат».

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски попал в сферу интересов испанских клубов. «Реал Сосьедад» быстренько вышла из чата, а вот «Севилья» заинтересована в трансфере, но не за 12 миллионов евро — такую сумму хочет получить «Динамо». В текущих обстоятельствах это вряд ли возможно.

Никак не может найти новый клуб Дзюба, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Зенита». Артем договаривался с «Фенербахче», но с турками что-то не складывается. Писали об интересе из Греции, но серьезные источники этого не подтверждают. Черчесов заявил, что в «Ференцвароше» Дзюбу не ждет. Того и гляди, плюнет Артем на эти Европы и всплывет на берегу Черного моря. В городе Сочи, где темные ночи.