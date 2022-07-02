«Слайго Роверс» — «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1656764450

02 июля 2022, 15:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» — «Шелбурн», который состоится 2 июля 2022 года.

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» занимают пятое место в чемпионате Ирландии. После двадцати одного матча команда набрала двадцать девять очков. С начала сезона «Слайго» пропустил двадцать три гола, забил двадцать восемь. В игре восемнадцатого тура в гостях «Слайго» раскатал ничью с командой «ЮКД». Проигрывая походу матча, в товарищеском матче сыграл вничью с «Корк Сити». В позапрошлом туре дома «Слайго» уверенно взял верх над командой «Финн Хэрпс».

В игре двадцать первого тура «красно-белые» разошлись миром с «Дроэдой Юнайтед».

«Шелбурн»

«Шелбурн» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер Дивизиона Ирландии. За двадцать матчей команда набрала двадцать пять очков. «Красные» поразили ворота своих соперников семнадцать раз, пропустили двадцать четыре. В семнадцатом туре «Шелбурн» дома обыграл «ЮКД». В матче следующего тура «красные» в гостях уступили «Шемроку Роверс». В гостях в матче двадцатого тура «Шелбурн» с минимальным счётом проиграл «Богемиану», пропустив единственный гол в начале поединка.

В прошлом туре «красные» раскатали нулевую ничью с «Дандолком» на своём поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слайго Роверс» – 2.39

Ничья – 2.95

Победит «Шелбурн» – 3.45

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 4.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.45

Статистика

В трёх из десяти последних игр «красно-белые» уступили своим соперником.

В пяти матчах из десяти за последнее время «красные» проиграли.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В двух последних своих матчах обе команды сыграли в нулевую ничью со своими соперниками. Статистика очных встреч указывает на не высокую результативность их совместных поединков. Болельщики обеих команд в ожидании голов от своих клубов. И, вопреки статистике, в этом поединке мы увидим не меньше трёх голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.62 на исход «тотал больше 2.5 голов за игру». Надеемся, что команды сыграют в открытый футбол и продемонстрируют зрелищную игру с обилием голов.