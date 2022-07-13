«Йерв» — «Сандефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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13 июля 2022, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Йерв» — «Сандефьорд», который состоится 16 июля 2022 года.

«Йерв»

«Йерв» занимает второе место с конца турнирной таблицы чемпионата Норвегии. Команда набрала одиннадцать очков за тринадцать матчей. «Росомахи» с начала сезона пропустили двадцать три гола, забили в ответ только девять. В матче десятого тура на своём поле «Йерв» с разницей в один гол уступил «Хам-Каму». В 1/32 Кубка Норвегии «жёлто-синие» прошли «Фрам». Основного времени не хватило, чтобы выяснить кто из них сильней. После дополнительного времени «росомахи» забили на один гол больше, чем соперник. В двенадцатом туре «Йерв» с минимальным счётом одержал победу над «Хёугесунном». На выезде с «Мольде» раскатал ничью, обменявшись с соперником голами во втором тайме (1:1).

В матче тринадцатого тура, открыв счёт первыми в игре уже на шестнадцатой минуте, «росомахи» проиграли со счётом 2:3 «Русенборгу» на их поле.

«Сандефьорд»

«Сандефьорд» находится на одиннадцатой строчке в турнирной таблице Высшей лиги Норвегии. После двенадцати поединков клуб из города китобоев набрал четырнадцать очков. С начала сезона «ребята» из Сандефьорда пропустили двадцать пять мячей, забили двадцать один. В 1/32 Кубка Норвегии был убедительно обыгран с разгромным счётом клуб «Флинт». В одиннадцатом туре чемпионата за девять минут до конца поединка «ребята» упустили победу над «Тромсё». В 1/16 Кубка Норвегии «Сандефьорд» прошёл команду «Бюосен». «Ребята» в напряжённой борьбе уступили «Сарпсборгу 08» в матче следующего тура. Игра подарила болельщикам целых семь голов.

Открыв счёт первыми в поединке с «Олесунном», к началу второго тайма «Сандефьорд» был уже в роли отыгрывающегося. Матч завершился со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Йерв» – 2.4

Ничья – 3.45

Победит «Сандефьорд» – 2.75

Победит «Йерв» с форой -1.5 – 4.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

«Йерв» из десяти последних игр проиграл в шести.

Из десяти последних игр «Сандефьорд» проиграл в четырёх поединках.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»».

Прогноз

За всю историю противостояния «росомахи» ни одного раза не выиграли у «Сандефьорда». На данном этапе сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд. Гости забрать три очка в этом поединке тоже вряд ли смогут. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.45 на ничью в этом матче.