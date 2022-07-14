ЦСКА – «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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14 июля 2022, 10:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Урал», который состоится 16 июля 2022 года

ЦСКА

«Армейцы» вновь начинают сезон с мыслями бороться за самые высокие места, однако в последние годы у клуба это не выходит. ЦСКА провел неплохое межсезонье и имеет хорошие шансы одержать победу в первом матче не с самым сильным соперником. Чтобы навязать борьбу «Зениту», московские футболисты обязаны выигрывать максимальное количество матчей на старте нынешнего сезона РПЛ .

7 июля ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1), а третьего числа команда уступила «Нижнему Новгороду» (0:2). Оба матча носили товарищеский статус.

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга провел сложный сезон и смог сохранить место в РПЛ лишь в последних турах. Сейчас «Урал» подойдет более собранно к старту нового футбольного года и постарается избежать серии без побед, как было в прошлом году. В выездном матче с ЦСКА даже ничейный результат можно было бы считать хорошим, поэтому матч обещает быть интересным с точки зрения тактических задумок коллективов.

9 июля «Урал» в товарищеском матче крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:3), а шестого числа разошелся миром с «Уфой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.65

– 1.65 Ничья – 3.8

Победит «Урал» – 5.6

Статистика

ЦСКА выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах Четыре из пяти последних матча «Урала» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти встреч команда на поле ЦСКА завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команды много забивают между собой в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют зрителей разнообразием голов.