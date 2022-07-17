«Торпедо» – «Сочи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 июля 2022, 11:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Сочи», который состоится 17 июля 2022 года

«Торпедо»

Московское «Торпедо» спустя много лет вернулся в РПЛ , где его ждет более сложная и ожесточенная борьба на протяжении нынешнего сезона. Уже в первом туре коллектив ждет вице-чемпион России, который потерял несколько ведущих игроков и постарается заменить их новыми молодыми исполнителями. В предстоящем поединке у хозяев есть шанс одержать победу на своем поле и обрести уверенность в собственных силах на стартовый отрезок чемпионата России.

9 июля «Торпедо» в товарищеском мачте проиграл «Факелу» (1:2), а 4 числа команда обыграла « СКА -Хабаровск» (3:1).

«Сочи»

«Сочи» хорошо выступил в прошлом сезоне и на удивление всем болельщиками и экспертам занял второе место на финише РПЛ . Сейчас у клуба совсем другая ситуация, однако цели руководства остаются амбициозными и в первом туре против новичка чемпионата России от футболистов ожидают качественной игры и набранных баллов.

8 июля «Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с «Химками» (0:0), а седьмого числа уступил ЦСКА (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 4

Ничья – 3.5

Победит «Сочи» – 1.95

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Торпедо» завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» не проигрывают на выезде уже девять матчей подряд

«Торпедо» забивал в девяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. «Торпедо» играет на своем поле, что вызывает большой ажиотаж среди болельщиков. Предполагаем, что при такой атмосфере хозяева смогут поделить очки с соперником.