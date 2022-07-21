«Краснодар» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Спартак», который состоится 23 июля 2022 года
«Краснодар»
«Быки» подходят к этому сезону с большими отличиями по сравнению с предыдущим, однако коллектив настроен на победы в большинстве матчей и борьбе за самые высокие места. В первом туре у команды случилась осечка с новичком РПЛ, что еще больше мотивирует игроков дать бой «народной» команде, в игре, которая состоится очень скоро. Поединок без сомнений будет интересным и приковывает внимание болельщиков по всей территории России.
17 июля «Краснодар» не смог дожать на своем поле «Факел» из Воронежа (2:2), а 10 числа в товарищеском матче обыграл «Ростов» (2:1).
«Спартак»
«Спартак» уже с новым тренером, коим сейчас является испанский специалист Гильермо Абаскал, не смог выиграть в Грозном и довольствовался лишь одним пунктом. Предстоящий поединок ни в коем разе не будет легче предыдущего, поэтому «красно-белым» придется изрядно постараться, чтобы увезти очки с юга России. Игра обещает быть неуступчивой и принципиальной, что еще больше подогревает интерес болельщиков.
16 июля «Спартак» сыграл вничью на выезде с «Ахматом», а девятого июля разгромно проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 3.05
- Ничья – 3.55
- Победит «Спартак» – 2.25
Статистика
- Восемь из десяти матчей «Спартака» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Краснодар» не знает поражений уже девять матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Краснодар» выиграл два из трех последних домашних матчей на своем поле у «Спартака»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. «Быки» хорошо выступают на своем стадионе, и если поймают свою игру, не отпустят соперника. Предполагаем, что этот матч станет таким случаем.