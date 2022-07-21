«Краснодар» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 июля 2022, 20:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Спартак», который состоится 23 июля 2022 года

«Краснодар»

«Быки» подходят к этому сезону с большими отличиями по сравнению с предыдущим, однако коллектив настроен на победы в большинстве матчей и борьбе за самые высокие места. В первом туре у команды случилась осечка с новичком РПЛ , что еще больше мотивирует игроков дать бой «народной» команде, в игре, которая состоится очень скоро. Поединок без сомнений будет интересным и приковывает внимание болельщиков по всей территории России.

17 июля «Краснодар» не смог дожать на своем поле «Факел» из Воронежа (2:2), а 10 числа в товарищеском матче обыграл «Ростов» (2:1).

«Спартак»

«Спартак» уже с новым тренером, коим сейчас является испанский специалист Гильермо Абаскал, не смог выиграть в Грозном и довольствовался лишь одним пунктом. Предстоящий поединок ни в коем разе не будет легче предыдущего, поэтому «красно-белым» придется изрядно постараться, чтобы увезти очки с юга России. Игра обещает быть неуступчивой и принципиальной, что еще больше подогревает интерес болельщиков.

16 июля «Спартак» сыграл вничью на выезде с «Ахматом», а девятого июля разгромно проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 3.05

Ничья – 3.55

Победит «Спартак» – 2.25

Статистика

Восемь из десяти матчей «Спартака» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Краснодар» не знает поражений уже девять матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Краснодар» выиграл два из трех последних домашних матчей на своем поле у «Спартака»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. «Быки» хорошо выступают на своем стадионе, и если поймают свою игру, не отпустят соперника. Предполагаем, что этот матч станет таким случаем.