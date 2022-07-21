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«Краснодар» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

21 июля 2022, 20:04
«Краснодар» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Спартак», который состоится 23 июля 2022 года

«Краснодар»

«Быки» подходят к этому сезону с большими отличиями по сравнению с предыдущим, однако коллектив настроен на победы в большинстве матчей и борьбе за самые высокие места. В первом туре у команды случилась осечка с новичком РПЛ, что еще больше мотивирует игроков дать бой «народной» команде, в игре, которая состоится очень скоро. Поединок без сомнений будет интересным и приковывает внимание болельщиков по всей территории России.

17 июля «Краснодар» не смог дожать на своем поле «Факел» из Воронежа (2:2), а 10 числа в товарищеском матче обыграл «Ростов» (2:1).

«Спартак»

«Спартак» уже с новым тренером, коим сейчас является испанский специалист Гильермо Абаскал, не смог выиграть в Грозном и довольствовался лишь одним пунктом. Предстоящий поединок ни в коем разе не будет легче предыдущего, поэтому «красно-белым» придется изрядно постараться, чтобы увезти очки с юга России. Игра обещает быть неуступчивой и принципиальной, что еще больше подогревает интерес болельщиков.

16 июля «Спартак» сыграл вничью на выезде с «Ахматом», а девятого июля разгромно проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 3.05
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Спартак» – 2.25

Статистика

  • Восемь из десяти матчей «Спартака» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Краснодар» не знает поражений уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Краснодар» выиграл два из трех последних домашних матчей на своем поле у «Спартака»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. «Быки» хорошо выступают на своем стадионе, и если поймают свою игру, не отпустят соперника. Предполагаем, что этот матч станет таким случаем.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 04:16
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
zj67su2j96dj
zj67su2j96dj
21 июля в 21:16
Победу одержит «Спартак»
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