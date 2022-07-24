«Локомотив» – «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Ростов», который состоится 24 июля 2022 года

«Локомотив»

«Локомотив» претерпел много изменений и очень хотел стартовать с победы в первом туре РПЛ , но не удалось. Теперь команда проведет еще один домашний поединок и если не сможет победить, то старт сезона получится немного скомканным, а футболисты сразу вернутся в роль догоняющих уже после двух туров. Предстоящий поединок с «Ростовом» достаточно принципиален и обещает не оставить равнодушным зрителей, которые придут на стадион.

17 июля «Локомотив» на своем поле разошелся миром с «Пари НН» (1:1) в чемпионате, а 10 числа сыграл вничью с «Динамо» Москва в товарищеской встрече (3:3).

«Ростов»

Команда с юга страны, как и большинство клубов завершил своей первый тур ничейным результатом и надеется, как минимум не проиграть во втором туре. «Ростов» плохо стартовал в прошлом сезоне, поэтому в этом футбольного году наверняка хочет закрепиться в середине турнирной таблицы и избавить болельщиков от дополнительных переживаний. Встреча будет напряженной, а гостей в некотором смысле устроит даже ничейный результат.

17 июля «Ростов» удержал на выезде ничью с «Динамо» Москва (1:1), а 10 числа уступил «Краснодару» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.55

Ничья – 3.55

Победит «Ростов» – 2.85

Статистика

«Локомотив» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Ростов» забивал в семи из десяти выездных матчей за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» выиграл только пять домашних матчей из десяти последних с «Ростовом» на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды смогут обменяться забитыми мячами, но в конечном итоге поделят очки.