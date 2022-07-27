«Халл» – «Бристоль Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Халл» – «Бристоль Сити», который состоится 30 июля 2022 года

«Халл»

«Халл» давно не играв в Английской Премьер-Лиге и исходя из результатов последних сезонов, в этом году у коллектива шансов также будет немного. Тем не менее, это клуб с большими традициями и большим количеством болельщиков, которые будут гнать свою команду вперед с первого тура. Матч с «Бристоль Сити» будет нелегким, однако хозяева приложат все усилия для победы, чтобы порадовать болельщиков.

23 июля «Халл» проиграл в товарищеском матче «Петерборо Юнайтед» (0:3), а в этот же день немного ранее обыграли «Кембридж Юнайтед» (2:1).

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» закончил прошлый сезон во второй половине турнирной таблице, но последние матчи команда провела на высоком уровне. Вероятно, главной задачей команды является место в середине турнирной таблицы и стабильная игра на протяжении всего сезона. Предстоящая игра с «Халлом» очень важна для гостей, которые мотивированы забрать очки и успешно начать свой пусть в Чемпионшипе.

23 июля «Бристоль Сити» обыграл в товарищеском матче «Борнмут» (1:0), а 19 числа разошелся миром с «Эксетер Сити» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл» – 2.5

Ничья – 3.15

Победит «Бристоль Сити» – 3

Статистика

«Халл» проиграл только один матч из последних шести на своем поле во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей на выезде «Бристоль Сити» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бристоль Сити» выиграл три последних матча у «Уигана»

Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Клубы часто обмениваются голами и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также увидят результативный футбол.