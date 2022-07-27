«Халл» – «Бристоль Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Халл» – «Бристоль Сити», который состоится 30 июля 2022 года
«Халл»
«Халл» давно не играв в Английской Премьер-Лиге и исходя из результатов последних сезонов, в этом году у коллектива шансов также будет немного. Тем не менее, это клуб с большими традициями и большим количеством болельщиков, которые будут гнать свою команду вперед с первого тура. Матч с «Бристоль Сити» будет нелегким, однако хозяева приложат все усилия для победы, чтобы порадовать болельщиков.
23 июля «Халл» проиграл в товарищеском матче «Петерборо Юнайтед» (0:3), а в этот же день немного ранее обыграли «Кембридж Юнайтед» (2:1).
«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» закончил прошлый сезон во второй половине турнирной таблице, но последние матчи команда провела на высоком уровне. Вероятно, главной задачей команды является место в середине турнирной таблицы и стабильная игра на протяжении всего сезона. Предстоящая игра с «Халлом» очень важна для гостей, которые мотивированы забрать очки и успешно начать свой пусть в Чемпионшипе.
23 июля «Бристоль Сити» обыграл в товарищеском матче «Борнмут» (1:0), а 19 числа разошелся миром с «Эксетер Сити» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Халл» – 2.5
- Ничья – 3.15
- Победит «Бристоль Сити» – 3
Статистика
- «Халл» проиграл только один матч из последних шести на своем поле во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей на выезде «Бристоль Сити» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бристоль Сити» выиграл три последних матча у «Уигана»
- Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Клубы часто обмениваются голами и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также увидят результативный футбол.