«Одд» — «Русенборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659098196

сегодня, 15:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Одд» — «Русенборг», который состоится 30 июля 2022 года.

«Одд»

После ничьи в прошлом туре «чёрно-белые» опустились с девятой на десятую строчку в турнирной таблице. «Одд» набрал двадцать очков после шестнадцати матчей. Команда с начала сезона забила семнадцать голов, пропустив при этом двадцать три. С минимальным счётом в матче одиннадцатого тура «Одд» одержал победу над «Волеренгой». На своём поле «чёрно-белые» в напряжённой борьбе неожиданно взяли верх над «Будё-Глимтом». Победный гол был забит в конце поединка на девятой добавленной минуте. В тринадцатом туре в гостях «Одд» раскатал нулевую ничью со «Стрёмсгодсетом». В матче с «Лиллестрёмом» на своём поле уступил сопернику в один мяч. Гол Петерсона в конце матча принёс победу гостям.

В прошлом туре, проигрывая со счётом 0:2 «Кристиансунну» после первого тайма, «чёрно-белые» сумели избежать поражения. Поединок завершился ничейным результатом.

«Русенборг»

Победа в матче прошлого тура позволила «маленьким троллям» взобраться с восьмого на пятое место в турнирной таблице чемпионата Норвегии. «Русенборг» набрал двадцать пять очков после пятнадцати матчей, но отставание от первого места, как и раньше, составляет одиннадцать очков. Команда на данный момент забила двадцать шесть голов в ворота своих соперников, пропустив при этом в ответ семнадцать. В 1/16 Кубка Норвегии «Русенборг» выиграл в сухую у клуба «Саннес Ульф». С «викингами» сыграл вничью в матче двенадцатого тура на их поле. Дома «тролли» одержали победу над «Йервом». С «Олесунном» на выезде «Русенборг» раскатал нулевую ничью.

В пятнадцатом туре в сухую «маленькие тролли» переиграли команду «Тромсё» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Одд» – 3.10

Ничья – 3.45

Победит «Русенборг» – 2.27

Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

На своём поле «Одд» выиграл только в четырёх матчах из десяти последних.

«Русенборг» из десяти гостевых игр за последнее время уступил в двух.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Лиллестрём» пропустил меньше, чем какой-либо из клубов Высшей лиги на текущий момент. В позапрошлом туре «Одд» сумел поразить их ворота и проиграл им только под конец матча. На своём поле «чёрно-белые» вполне могут помешать «Русенборгу» набрать три очка. «Троллям» необходимо сокращать разрыв с первым местом и с этой задачей они неплохо справлялись, но нет уверенности в их победе в этом поединке. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.45 на ничью.