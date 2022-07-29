«Хам-Кам» — «Кристиансунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Хам-Кам» — «Кристиансунн», который состоится 30 июля 2022 года.

«Хам-Кам»

«Бело-зелёные» находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. После пятнадцати матчей команда набрала восемнадцать очков. С начала сезона «Хам-Кам» забил девятнадцать голов, пропустив при этом восемнадцать. Чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре, рассмотрим пять последних поединков. В матче одиннадцатого тура на своём поле «бело-зелёные» в напряжённой борьбе одержали победу над «Сарпсборгом 08». В следующем туре раскатали нулевую ничью с «Мольде». Ничейным результатом завершилась встреча на выезде с «Хёугесунном». «Будё-Глимту» в игре четырнадцатого тура «Хам-Кам» проиграл в сухую, пропустив от них пару мячей.

В прошлом туре в гостях «бело-зелёные» сыграли вничью со «Стрёмсгодсетом».

«Кристиансунн»

В Высшей лиге Норвегии «синие» занимают последнее место. Команда не выиграла ни в одном поединке с начала чемпионата. «Кристиансунн» на текущий момент поразил ворота соперников только десять раз, пропустив при этом тридцать один мяч. В матче с «Лиллестрёмом», открыв счёт первыми, «синие» проиграли, пропустив три гола от соперника. «Волеренга» выиграла у «Кристиансунна» в сухую. С разницей в один мяч команда уступила «викингам» в четырнадцатом туре. Выигрывая по ходу матча со счётом 2:0 в домашней игре с «Оддом», «синие» упустили преимущество. Игра завершилась ничейным результатом.

На выезде «Кристиансунн» со счётом 0:2 уступил «Сандерфьорду».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хам-Кам» – 1.86

Ничья – 3.80

Победит «Кристиансунн» – 4.00

Победит «Хам-Кам» с форой -1.5 – 3.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Из десяти последних матчей «Хам-Кам» проиграл только в двух поединках.

С декабря месяца «Кристиансунн» не выигрывает в матчах чемпионата.

Четыре поединка из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Синие» проиграли в десяти последних гостевых матчах чемпионата. В выездной игре с «бело-зелёными» им не светит даже ничейный результат. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.86 на победу «Хам-Кама». Не с большим счётом, но они возьмут три очка в этом поединке.