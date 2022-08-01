«Лудогорец» – «Динамо» Загреб : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Лудогорец» – «Динамо» Загреб, который состоится 02 августа 2022 года
«Лудогорец»
Болгарский коллектив давно не выходил в групповой турнир Лиги Чемпионов, поэтому хочет приложить максимум усилий, чтобы достичь этой цели. Чемпионат только стартовал, но клубу хватает игровой практики в официальных матчах за счет предыдущих этапов квалификации. Встреча обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты первой встречи, а возможно судьба противостояние перенесется в игру в Хорватии.
29 июля «Лудогорец» разгромил на своем поле «Спартак» в чемпионате (5:0), а 26 числа уступил «Шемрок Роверс» в Лиге Чемпионов (1:2).
«Динамо» Загреб
Самый известный клуб Хорватии не играл в Лиге Чемпионов в прошлом году на групповом этапе, что не очень радовало болельщиков. В этот раз чемпион страны постарается не допускать подобных ошибок и уже в первой встрече овладеть преимуществом, что будет сделать не так просто. В чемпионате у «Динамо» Загреб максимальный результат, а именно три победы, что добавляет уверенности футболистам.
29 июля «Динамо» Загреб крупно обыграло «Истру 1961» (4:1) в чемпионате, а 26 июля оказался сильнее «Шкупи» в Лиге Чемпионов (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лудогорец» – 2.9
- Ничья – 3.05
- Победит «Динамо» Загреб – 2.6
Статистика
- «Динамо» Загреб выиграло восемь из десяти последних матчей
- «Лудогорец» на своем стадионе одержал девять побед в десяти встречах за последнее время
- Три из четырех матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
- «Динамо» Загреб не обыгрывало «Лудогорец» на выезде
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лудогорца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Болгарская команда показывает практически максимальный результат на своем поле и мы верим, что им по силам одержать победу в первом матче.