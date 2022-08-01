«Лудогорец» – «Динамо» Загреб : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Лудогорец» – «Динамо» Загреб, который состоится 02 августа 2022 года

«Лудогорец»

Болгарский коллектив давно не выходил в групповой турнир Лиги Чемпионов, поэтому хочет приложить максимум усилий, чтобы достичь этой цели. Чемпионат только стартовал, но клубу хватает игровой практики в официальных матчах за счет предыдущих этапов квалификации. Встреча обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты первой встречи, а возможно судьба противостояние перенесется в игру в Хорватии.

29 июля «Лудогорец» разгромил на своем поле «Спартак» в чемпионате (5:0), а 26 числа уступил «Шемрок Роверс» в Лиге Чемпионов (1:2).

«Динамо» Загреб

Самый известный клуб Хорватии не играл в Лиге Чемпионов в прошлом году на групповом этапе, что не очень радовало болельщиков. В этот раз чемпион страны постарается не допускать подобных ошибок и уже в первой встрече овладеть преимуществом, что будет сделать не так просто. В чемпионате у «Динамо» Загреб максимальный результат, а именно три победы, что добавляет уверенности футболистам.

29 июля «Динамо» Загреб крупно обыграло «Истру 1961» (4:1) в чемпионате, а 26 июля оказался сильнее «Шкупи» в Лиге Чемпионов (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лудогорец» – 2.9

Ничья – 3.05

Победит «Динамо» Загреб – 2.6

Статистика

«Динамо» Загреб выиграло восемь из десяти последних матчей

«Лудогорец» на своем стадионе одержал девять побед в десяти встречах за последнее время

Три из четырех матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

«Динамо» Загреб не обыгрывало «Лудогорец» на выезде

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лудогорца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Болгарская команда показывает практически максимальный результат на своем поле и мы верим, что им по силам одержать победу в первом матче.