«Црвена Звезда» – «Пюник» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659349034

сегодня, 13:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Црвена Звезда» – «Пюник», который состоится 03 августа 2022 года

«Црвена Звезда»

Коллектив из Белграда начинает новый путь в групповой турнир Лиги Чемпионов и выглядит большим фаворитом в паре с предстоящим соперником. Для «Црвены Звезды» это первый этап квалификации и хороший шанс пройти дальше, ведь соперник гораздо ниже классом, чем сербский клуб, однако футболистам следует исключить недооценку клуба из Армении. Матч обещает быть интересный и не оставить равнодушными любителей футбола.

29 июля «Црвена Звезда» разгромила «Рандик» в чемпионате (6:0), а 24 числа оказалась сильнее «Младости» на выезде (2:1).

«Пюник»

«Пюник» не частый гость на поздних этапах еврокубков и сейчас у команды появляются шансы зацепиться за один из турниров. В Сербии противостоять одному из двух грандов своей страны будет очень сложно, однако какие-то моменты у армян будут появляться, поэтому футболистам необходимо за них цепляться. До этого противостояния «Пюник» преодолел две раунда квалификации турнира.

30 июля «Пюник» проиграл на своем поле «Арарату» в чемпионате (0:1), а 26 числа крупно обыграл «Дюделанж» (4:1) в Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Црвена Звезда» – 1.19

Ничья – 6.5

Победит «Пюник» – 18

Статистика

«Црвена Звезда» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пюник» не знает поражений в гостях уже десять поединков подряд

Сербский коллектив забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Три из четырех последних поединков «Црвены Звезды» завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева выглядят сильнее и увереннее, чем «Пюник» и мы предполагаем, что они добьются крупной победы, начиная от разницы в два мяча.