«Шериф» – «Виктория Пльзень» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Виктория Пльзень», который состоится 02 августа 2022 года
«Шериф»
Молдавский клуб начинает свой новый путь к групповому турниру Лиги Чемпионов и уже двух соперников в предыдущих раундах квалификации. «Шериф» запомнился своими выступлениями в групповом турнире и теперь за ним следит гораздо больше любителей футбола со многих стран. В предстоящем поединке с чешским клубом коллективу придется нелегко, но при должной дисциплине он сможет добыть приемлемый результат.
30 июля «Шериф» сыграл вничью с «Зимбру» в чемпионате (1:1), а 26 числа на своем поле обыграл «Марибор» в Лиге Чемпионов (1:0).
«Виктория Пльзень»
Команда стала чемпионом Чехии в прошлом сезоне с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя. Это дает ей право участвовать в квалификации Лиги Чемпионов начиная с этого раунда. «Виктория Пльзень» провела много товарищеских поединков в межсезонье и упорно готовилась к этому турниру, поэтому всех любителей футбол ожидает интересный и напряженный поединок.
30 июля «Виктория Пльзень» сыграла вничью в чемпионате с «Теплице» (2:2), а 26 числа крупно обыграла ХИК в Лиге Чемпионов (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шериф» – 2.9
- Ничья – 2.95
- Победит «Виктория Пльзень» – 2.75
Статистика
- «Шериф» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах
- «Виктория Пльзень» не проигрывает на выезде уже 14 встреч подряд во всех турнирах
- «Шериф» выиграл пять последних домашних поединков, не пропустив ни одного мяча
- Четыре из пяти последних матчей клуба из Чехии завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды не будут рисковать, отложив вопрос до ответного поединка.