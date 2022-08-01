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«Шериф» – «Виктория Пльзень» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:31
«Шериф» – «Виктория Пльзень» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Виктория Пльзень», который состоится 02 августа 2022 года

«Шериф»

Молдавский клуб начинает свой новый путь к групповому турниру Лиги Чемпионов и уже двух соперников в предыдущих раундах квалификации. «Шериф» запомнился своими выступлениями в групповом турнире и теперь за ним следит гораздо больше любителей футбола со многих стран. В предстоящем поединке с чешским клубом коллективу придется нелегко, но при должной дисциплине он сможет добыть приемлемый результат.

30 июля «Шериф» сыграл вничью с «Зимбру» в чемпионате (1:1), а 26 числа на своем поле обыграл «Марибор» в Лиге Чемпионов (1:0).

«Виктория Пльзень»

Команда стала чемпионом Чехии в прошлом сезоне с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя. Это дает ей право участвовать в квалификации Лиги Чемпионов начиная с этого раунда. «Виктория Пльзень» провела много товарищеских поединков в межсезонье и упорно готовилась к этому турниру, поэтому всех любителей футбол ожидает интересный и напряженный поединок.

30 июля «Виктория Пльзень» сыграла вничью в чемпионате с «Теплице» (2:2), а 26 числа крупно обыграла ХИК в Лиге Чемпионов (5:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шериф» – 2.9
  • Ничья – 2.95
  • Победит «Виктория Пльзень» – 2.75

Статистика

  • «Шериф» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах
  • «Виктория Пльзень» не проигрывает на выезде уже 14 встреч подряд во всех турнирах
  • «Шериф» выиграл пять последних домашних поединков, не пропустив ни одного мяча
  • Четыре из пяти последних матчей клуба из Чехии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды не будут рисковать, отложив вопрос до ответного поединка.

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shlomo
shlomo
сегодня в 16:50
Хозяева не проиграют
Гость
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