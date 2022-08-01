«Шериф» – «Виктория Пльзень» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Виктория Пльзень», который состоится 02 августа 2022 года

«Шериф»

Молдавский клуб начинает свой новый путь к групповому турниру Лиги Чемпионов и уже двух соперников в предыдущих раундах квалификации. «Шериф» запомнился своими выступлениями в групповом турнире и теперь за ним следит гораздо больше любителей футбола со многих стран. В предстоящем поединке с чешским клубом коллективу придется нелегко, но при должной дисциплине он сможет добыть приемлемый результат.

30 июля «Шериф» сыграл вничью с «Зимбру» в чемпионате (1:1), а 26 числа на своем поле обыграл «Марибор» в Лиге Чемпионов (1:0).

«Виктория Пльзень»

Команда стала чемпионом Чехии в прошлом сезоне с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя. Это дает ей право участвовать в квалификации Лиги Чемпионов начиная с этого раунда. «Виктория Пльзень» провела много товарищеских поединков в межсезонье и упорно готовилась к этому турниру, поэтому всех любителей футбол ожидает интересный и напряженный поединок.

30 июля «Виктория Пльзень» сыграла вничью в чемпионате с «Теплице» (2:2), а 26 числа крупно обыграла ХИК в Лиге Чемпионов (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 2.9

Ничья – 2.95

Победит «Виктория Пльзень» – 2.75

Статистика

«Шериф» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

«Виктория Пльзень» не проигрывает на выезде уже 14 встреч подряд во всех турнирах

«Шериф» выиграл пять последних домашних поединков, не пропустив ни одного мяча

Четыре из пяти последних матчей клуба из Чехии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды не будут рисковать, отложив вопрос до ответного поединка.