В Фокусе. Новый Кака или нечто иное?

Имя: Шарль Де Кетеларе
Амплуа: Атакующий полузащитник/нападающий
Гражданство: Бельгия
Клуб: «Милан»
Рост: 192см
Командные и личные титулы: Чемпион Бельгии 19/20, 20/21, 21/22.
Обладатель Суперкубка Бельгии: 2021
Самый перспективный спортсмен Бельгии: 2020
Лучший молодой футболист Бельгии: 20/21
На этот раз Мальдини не пожадничал. 32 млн евро — и в «Милан» едет лучший бомбардир «Брюгге» прошлого сезона, который на слуху уже несколько лет. Между прочим трансфер Де Кетеларе ворвался в десятку самых дорогих трансферов «Милана», обойдя переход Алессандро Несты из «Лацио» в 2002 году на 1 миллион евро.
Шарль Де Кетеларе родился 10 марта 2001 года в бельгийском Брюгге, за одноименную команду начал выступать в возрасте 7 лет. С детства, подавая мячи на матчах взрослой команды, маленький Шарль впитал в себя любовь к футболу, как к командному виду спорта. В последствии это помогло определиться с выбором профессии, потому что в какой-то период Де Кетеларе занимался и теннисом, причем довольно успешно, выигрывая местные соревнования.
Поиграв за сборные Бельгии всех молодежных возрастов, Де Кетеларе ворвался во взрослую команду «Брюгге» в сентябре 2019 года. Уже через месяц он дебютировал в Лиге чемпионов в матче против ПСЖ, выйдя в основном составе. Всего в дебютном сезоне за «Брюгге» сыграл 25 матчей и оформил 2+2. Тогда же и получил приз Самому перспективному спортсмену Бельгии, который до него уже получал Ромелу Лукаку например.
Дальше — больше. В следующем розыгрыше ЛЧ, бельгиец дважды отличился в обоих матчах с «Зенитом».
Тогда то и обратил внимание на молодое дарование Роберто Мартинес. В ноябре 2020 Де Кетеларе получил дебютную минуту игрового времени за сборную Бельгии в победном матче против Швейцарии. С тех пор у полузащитника 8 матчей за главную команду страны и один забитый мяч, в ворота сборной Италии.
Закончив сезон в ранге чемпиона Бельгии, Де Кетеларе получил приз лучшему молодому футболисту страны.
Уже этой весной начались разговоры о том, что бельгийцем интересуются «Ман Сити» и «Милан». В итоге, завоевав третье чемпионство Бельгии подряд, полузащитник перешел в стан «Россонери».
Полузащитник? Или может быть нападающий? За свою карьеру Де Кетеларе 47 раз вышел в качестве нападающего. А тепловая карта говорит о том, что бельгиец тяготеет к игре на обеих флангах.
В «Брюгге» ему давали свободу перемещений, что выливалось в голы и ассисты. Также все в порядке у парня и с дриблингом. Он вошел в десятку футболистов чемпионата Бельгии по успешности дриблинга(1,4 попытки при 54% успешности). Де Кетеларе одноногий — играет только левой ногой, но довольно пластичен и здорово укрывает мяч корпусом. Имеет неплохую скорость для своего роста, техничен, так что ожидаем аплодисментов от «Сан-Сиро» за игру пятками. Здорово видит поле, вошел в топ-5 футболистов чемпионата Бельгии по созданным шансам за сезон и закончил вторым ассистентом команды(9 ассистов).
Несмотря на позицию, Де Кетеларе не чурается черновой работы и пашет, стелется в подкатах поболее чем многие коллеги по амплуа.
Из минусов можно отметить разве что его худобу(при росте 192 см он весит 74 кг) и игру головой(и снова при таком-то росте). В «Милане» его встретит высоченный и брутальный Златан, так что будьте уверенны, что бельгиец получит пару советов по качалке и узнает некоторые секреты по ведению верховых единоборств в чужой штрафной.
В руки Пиоли попал ценный кадр, который не скован ни тактически, ни функционально. Если направить парня в правильное русло, найти для него идеальную позицию именно в этой команде, есть вероятность, что он вернет нас во времена великого миланского плеймейкера Кака.
"Как молодой игрок с амбициями я хочу играть на самом высоком уровне. Я хочу ощутить теплоту и страсть болельщиков «Милана»,- первые слова Де Кетеларе после перехода. Как думаете, заставит ли рукоплескать болельщиков «Красно-черных»?
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Уведомляем что для того чтобы запись была рассмотрена как кандидат на попадание на главную страницу нужно чтобы она состояла не менее чем из 5000 символов включая проблемы.
Ссылку на Ваш Telegram можете оставлять, но так чтобы без гиперссылки, как Вы сделали в данном случае.
Всего доброго.