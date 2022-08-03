В Фокусе. Новый Кака или нечто иное?

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Имя: Шарль Де Кетеларе

Амплуа: Атакующий полузащитник/нападающий

Гражданство: Бельгия

Клуб: «Милан»

Рост: 192см

Командные и личные титулы: Чемпион Бельгии 19/20, 20/21, 21/22.

Обладатель Суперкубка Бельгии: 2021

Самый перспективный спортсмен Бельгии: 2020

Лучший молодой футболист Бельгии: 20/21

На этот раз Мальдини не пожадничал. 32 млн евро — и в «Милан» едет лучший бомбардир «Брюгге» прошлого сезона, который на слуху уже несколько лет. Между прочим трансфер Де Кетеларе ворвался в десятку самых дорогих трансферов «Милана», обойдя переход Алессандро Несты из «Лацио» в 2002 году на 1 миллион евро.

Шарль Де Кетеларе родился 10 марта 2001 года в бельгийском Брюгге, за одноименную команду начал выступать в возрасте 7 лет. С детства, подавая мячи на матчах взрослой команды, маленький Шарль впитал в себя любовь к футболу, как к командному виду спорта. В последствии это помогло определиться с выбором профессии, потому что в какой-то период Де Кетеларе занимался и теннисом, причем довольно успешно, выигрывая местные соревнования.

Поиграв за сборные Бельгии всех молодежных возрастов, Де Кетеларе ворвался во взрослую команду «Брюгге» в сентябре 2019 года. Уже через месяц он дебютировал в Лиге чемпионов в матче против ПСЖ , выйдя в основном составе. Всего в дебютном сезоне за «Брюгге» сыграл 25 матчей и оформил 2+2. Тогда же и получил приз Самому перспективному спортсмену Бельгии, который до него уже получал Ромелу Лукаку например.

Дальше — больше. В следующем розыгрыше ЛЧ , бельгиец дважды отличился в обоих матчах с «Зенитом».

Тогда то и обратил внимание на молодое дарование Роберто Мартинес. В ноябре 2020 Де Кетеларе получил дебютную минуту игрового времени за сборную Бельгии в победном матче против Швейцарии. С тех пор у полузащитника 8 матчей за главную команду страны и один забитый мяч, в ворота сборной Италии.

Закончив сезон в ранге чемпиона Бельгии, Де Кетеларе получил приз лучшему молодому футболисту страны.

Уже этой весной начались разговоры о том, что бельгийцем интересуются «Ман Сити» и «Милан». В итоге, завоевав третье чемпионство Бельгии подряд, полузащитник перешел в стан «Россонери».

Полузащитник? Или может быть нападающий? За свою карьеру Де Кетеларе 47 раз вышел в качестве нападающего. А тепловая карта говорит о том, что бельгиец тяготеет к игре на обеих флангах.

В «Брюгге» ему давали свободу перемещений, что выливалось в голы и ассисты. Также все в порядке у парня и с дриблингом. Он вошел в десятку футболистов чемпионата Бельгии по успешности дриблинга(1,4 попытки при 54% успешности). Де Кетеларе одноногий — играет только левой ногой, но довольно пластичен и здорово укрывает мяч корпусом. Имеет неплохую скорость для своего роста, техничен, так что ожидаем аплодисментов от «Сан-Сиро» за игру пятками. Здорово видит поле, вошел в топ-5 футболистов чемпионата Бельгии по созданным шансам за сезон и закончил вторым ассистентом команды(9 ассистов).

Несмотря на позицию, Де Кетеларе не чурается черновой работы и пашет, стелется в подкатах поболее чем многие коллеги по амплуа.

Из минусов можно отметить разве что его худобу(при росте 192 см он весит 74 кг) и игру головой(и снова при таком-то росте). В «Милане» его встретит высоченный и брутальный Златан, так что будьте уверенны, что бельгиец получит пару советов по качалке и узнает некоторые секреты по ведению верховых единоборств в чужой штрафной.

В руки Пиоли попал ценный кадр, который не скован ни тактически, ни функционально. Если направить парня в правильное русло, найти для него идеальную позицию именно в этой команде, есть вероятность, что он вернет нас во времена великого миланского плеймейкера Кака.



"Как молодой игрок с амбициями я хочу играть на самом высоком уровне. Я хочу ощутить теплоту и страсть болельщиков «Милана»,- первые слова Де Кетеларе после перехода. Как думаете, заставит ли рукоплескать болельщиков «Красно-черных»?

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