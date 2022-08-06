«Страсбур» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659766830

сегодня, 09:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Монако», который состоится 06 августа 2022 года

«Страсбур»

«Страсбур» провел очень сильный прошлый сезон и занял шестое место, однако не квалифицировался в еврокубки из-за стечения обстоятельств и победы «Нанта» в кубке Франции. Клуб обладает очень опытными и талантливыми футболистами, и попытается создать проблемы «Монако», который потратил много сил на матч квалификации Лиги Чемпионов несколько дней назад. Матч обещает быть очень интересным и держать интригу до самого финального свистка.

31 июля «Страсбур» обыграл «Ливерпуль» в товарищеском поединке (3:0), а 27 числа уступил «Кальяри» (1:2).

«Монако»

«Монако» форсировал подготовку к сезону, так как параллельно выступает в квалификации Лиги Чемпионов и в первом матче на своем поле не смог добиться желаемого результата. Разумеется, ответная встреча важнее первого тура Лиги 1, но это не значит, что играть будет второй состав. Тем не менее, тренерский штаб возможно побережет пару тройку футболистов на следующий поединок.

2 августа «Монако» разошелся с ПСВ миром в Лиге Чемпионов (1:1), а 27 числа проиграл товарищескую встречу «Саутгемптону» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 2.55

Ничья – 3.3

Победит «Монако» – 2.8

Статистика

«Страсбур» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти выездных матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»

«Страсбур» выиграл три из пяти последних матчей с «Монако»

Три последних матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Страсбура», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Команда из княжества Монако имеет очень плохую статистику с соперником и озадачены ответным матчем в Лиге Чемпионов. Прогнозируем победу хозяев.