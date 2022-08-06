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«Норвич» – «Уиган» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:50
«Норвич» – «Уиган» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Норвич» – «Уиган», который состоится 06 августа 2022 года

«Норвич»

«Канарейки» неудачно стартовали в Чемпионшипе, проиграв выездной матч и теперь постарается реабилитироваться перед собственными болельщиками. Перед «Норвичем» стоит четкая задача вернуться в АПЛ, поэтому осечка во втором матче подряд вызовет недоумение среди болельщиков. Тем не менее, не стоит недооценивать «Уиган», а футболистам следует играть с полной концентрацией до конца поединка.

30 июля «Норвич» проиграл на выезде «Кардифф» (1:0), а 24 июля с тем же счетом уступил в товарищеском матче «Хиберниану» (0:1).

«Уиган»

«Уиган» уже смог набрать одно очков в первом туре, а в целом серия без поражений у клуба длится уже несколько матчей. Сложно предсказать, сможет ли коллектив побороться за самые высокие места, однако пребывать в зоне вылета точно не собирается. Предстоящий матч с «Норвичем» на его поле будет очень сложным, поэтому можно предположить, что даже ничья была бы неплохим результатом.

30 июля «Уиган» сыграл вничью с «Престоном» (0:0), а 23 числа в товарищеской игре обыграл «Шеффилд Уэнсдей» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Норвич» – 1.74
  • Ничья – 3.78
  • Победит «Уиган» – 4.8

Статистика

  • «Норвич» проиграл три последних матча во всех турнирах
  • «Уиган» уступил лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
  • Семь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Уиган» не может обыграть «Норвич» уже четыре поединка

Прогноз

Сделать ставку на победу «Норвича», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. «Канарейки» очень хотят вернуться в АПЛ и на своем поле у команды есть все шансы набрать первые очки в сезоне.

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47jgt87twy3x
сегодня в 11:32
Фаворит матча Норвич
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