«Норвич» – «Уиган» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Норвич» – «Уиган», который состоится 06 августа 2022 года
«Норвич»
«Канарейки» неудачно стартовали в Чемпионшипе, проиграв выездной матч и теперь постарается реабилитироваться перед собственными болельщиками. Перед «Норвичем» стоит четкая задача вернуться в АПЛ, поэтому осечка во втором матче подряд вызовет недоумение среди болельщиков. Тем не менее, не стоит недооценивать «Уиган», а футболистам следует играть с полной концентрацией до конца поединка.
30 июля «Норвич» проиграл на выезде «Кардифф» (1:0), а 24 июля с тем же счетом уступил в товарищеском матче «Хиберниану» (0:1).
«Уиган»
«Уиган» уже смог набрать одно очков в первом туре, а в целом серия без поражений у клуба длится уже несколько матчей. Сложно предсказать, сможет ли коллектив побороться за самые высокие места, однако пребывать в зоне вылета точно не собирается. Предстоящий матч с «Норвичем» на его поле будет очень сложным, поэтому можно предположить, что даже ничья была бы неплохим результатом.
30 июля «Уиган» сыграл вничью с «Престоном» (0:0), а 23 числа в товарищеской игре обыграл «Шеффилд Уэнсдей» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Норвич» – 1.74
- Ничья – 3.78
- Победит «Уиган» – 4.8
Статистика
- «Норвич» проиграл три последних матча во всех турнирах
- «Уиган» уступил лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Уиган» не может обыграть «Норвич» уже четыре поединка
Прогноз
Сделать ставку на победу «Норвича», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. «Канарейки» очень хотят вернуться в АПЛ и на своем поле у команды есть все шансы набрать первые очки в сезоне.