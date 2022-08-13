«Локомотив» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов», который состоится 13 августа 2022 года

«Локомотив»

«Локомотив» находится в крайне сложном положении и на данный момент изменения внутри клуба не позволяет ему добывать результат. Перед стартом очередного тура в активе «железнодорожников» всего два очка и текущее 14 место, что не устраивает болельщиков и руководство. В предстоящем матче у коллектива будет хорошая возможность исправить ситуацию и добыть первую победу.

6 августа «Локомотив» крупно проиграл «Краснодару» (0:3), а 30 июля был разгромлен на выезде «Зенитом» (0:5).

«Крылья Советов»

Самарская команда показывает средние результаты на старте РПЛ и после четырех туров имеет в своем активе четыре очка, что позволяет ей занимать лишь десятое место. Чтобы быть ближе к середине турнирной таблицы, «Крыльям Советов» нужна более уверенная игра в обороне (8 пропущенных мячей). Тем не менее, у гостей будет шанс зацепиться за очки, учитывая невзрачные выступления соперника.

7 августа «Крылья Советов» на своем поле уступили «Динамо» М (0:2), а 31 июля разошлись миром с «Торпедо» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.4

Ничья – 3.55

Победит «Крылья Советов» – 2.9

Статистика

«Локомотив» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах

«Крылья Советов» забивали в семи из десяти последних матчей на выезде

«Локомотив» выиграл четыре из пяти последних матчей с клубом из Самары

Четыре из шести поединков между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Московский коллектив уже обязан побеждать, иначе ситуация будет совсем плачевная. Прогнозируем минимальную победу «железнодорожников».