«Вольфсбург» — «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Шальке», который состоится 20 августа 2022 года

«Вольфсбург»

«Волки» по итогам прошлого чемпионата Германии заняли двенадцатую строчку турнирной таблицы. «Вольфсбург» уступил только в одном товарищеском матче перед началом нового сезона. Команде «Оснабрюк» с разницей в пару мячей «зелёно-белые» проиграли в первой товарищеской встрече. С «Ганновером» раскатали ничью, обменявшись голами. С разгромным счётом «Вольфсбург» обыграл «Тироль», поразив их ворота семь раз. Уже к тридцать шестой минуте матча «волки» вели в четыре гола в поединке с «Мехеленом». Бельгийская команда забила три мяча в ответ, но всё равно уступила «зелёно-белым». В сухую, забив четыре мяча, «Вольфсбург» взял верх над «Брентфордом». В 1/32 Кубка Германии с минимальным счётом «волки» одержали победу над командой «Карл-Цейс Йеной». В первом матче нового сезона «зелёно-белые» раскатали ничью с «Вердером» на своём поле.

Через неделю в гостях со счётом 0:2 «Вольфсбург» проиграл мюнхенской «Баварии».

«Шальке»

«Горняки», заняв первое место во Второй Бундеслиге, поднялись в новом сезоне в высший футбольный дивизион Германии. Летом из семи товарищеских встреч «Шальке» взял верх над соперниками в трёх. С командами «Салернитана» и «Аугсбург» разошёлся миром. Нидерландскому «Твенте» немецкий клуб проиграл. С разгромным счётом «королевские синие» одержали победы над «Лоне» и «Куфштайн». В 1/32 Кубка Германии, забив пять безответных мячей, «горняки» выиграли «Бремер». В первом туре на выезде «Шальке» уступил «Кёльну».

На прошлых выходных «королевские синие», забив гол на третьей добавленной минуте в конце матча, избежали поражения в игре с менхенгладбахской «Боруссией». Завершился поединок со счётом 2:2. В прошлом году весной последний раз «Шальке» встречался с «волками». Тогда «зелёно-белые» с разгромным счётом обыграли «горняков» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 1.85

Ничья – 3.90

Победит «Шальке» – 4.10

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

В половине из десяти последних матчей «Вольфсбург» одержал победы над своими оппонентами

За аналогичный период «Шальке» выиграл в четырёх поединках

В трёх последних очных встречах «горняки» не забили ни одного гола в ворота «волков».

Прогноз

Последний раз «Шальке» набирал три очка в играх с «Вольфсбургом» в 2019 году. Крайняя очная встреча завершилась разгромным поражением «гоняков». Компания Pinnacle на победу «Вольфсбурга» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.00.