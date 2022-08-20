«Тулуза» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Лорьян», который состоится 21 августа 2022 года
«Тулуза»
«Тулуза» вернулась в Лигу 1 спустя несколько сезонов и смогла успешно в ней стартовать. Команда набрала четыре очка в двух стартовых турах, что вселяет оптимизм в болельщиков, которые верят, что команда не будет «пасти задних» на протяжении всего сезона. В домашнем матче с «Лорьяном» у команды есть хорошая возможность еще больше укрепить свое турнирное положение.
14 августа «Тулуза» крупно обыграла на выезде «Труа» (3:0), а седьмого числа разошлась миром с «Ниццей» (1:1).
«Лорьян»
«Лорьян» сыграл на данный момент только один матч и смог в нем победить. Многие болельщики и эксперты привыкли к тому, что клуб всегда пребывает в нижней части турнирной таблицы, однако в этот раз у футболистов есть шанс показать более высокие результаты. В матче с вернувшийся в Лигу 1 «Тулузой» будет точно непросто, однако шансы на взятия ворот у гостей определенно будут появляться, поэтому болельщики не останутся равнодушными к этому противостоянию.
7 августа «Лорьян» обыграл неожиданно «Ренн» (1:0), а 30 июля сыграл вничью в товарищеском матче с «Аяччо» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тулуза» – 1.9
- Ничья – 3.6
- Победит «Лорьян» – 4.05
Статистика
- «Тулуза» уступила лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
- Семь из восьми последних матчей «Лорьяна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лорьян» выиграл три из четырех выездных матчей у «Тулузы» за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Оба коллектива стартовали хорошо в новом сезоне и в нынешней встрече постараются сыграть без риска для своих ворот. Прогнозируем ничейный малорезультативный матч.