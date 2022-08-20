«Тулуза» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661005386

сегодня, 17:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Лорьян», который состоится 21 августа 2022 года

«Тулуза»

«Тулуза» вернулась в Лигу 1 спустя несколько сезонов и смогла успешно в ней стартовать. Команда набрала четыре очка в двух стартовых турах, что вселяет оптимизм в болельщиков, которые верят, что команда не будет «пасти задних» на протяжении всего сезона. В домашнем матче с «Лорьяном» у команды есть хорошая возможность еще больше укрепить свое турнирное положение.

14 августа «Тулуза» крупно обыграла на выезде «Труа» (3:0), а седьмого числа разошлась миром с «Ниццей» (1:1).

«Лорьян»

«Лорьян» сыграл на данный момент только один матч и смог в нем победить. Многие болельщики и эксперты привыкли к тому, что клуб всегда пребывает в нижней части турнирной таблицы, однако в этот раз у футболистов есть шанс показать более высокие результаты. В матче с вернувшийся в Лигу 1 «Тулузой» будет точно непросто, однако шансы на взятия ворот у гостей определенно будут появляться, поэтому болельщики не останутся равнодушными к этому противостоянию.

7 августа «Лорьян» обыграл неожиданно «Ренн» (1:0), а 30 июля сыграл вничью в товарищеском матче с «Аяччо» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 1.9

Ничья – 3.6

Победит «Лорьян» – 4.05

Статистика

«Тулуза» уступила лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей «Лорьяна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лорьян» выиграл три из четырех выездных матчей у «Тулузы» за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Оба коллектива стартовали хорошо в новом сезоне и в нынешней встрече постараются сыграть без риска для своих ворот. Прогнозируем ничейный малорезультативный матч.