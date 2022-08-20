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«Тулуза» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:23
«Тулуза» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Лорьян», который состоится 21 августа 2022 года

«Тулуза»

«Тулуза» вернулась в Лигу 1 спустя несколько сезонов и смогла успешно в ней стартовать. Команда набрала четыре очка в двух стартовых турах, что вселяет оптимизм в болельщиков, которые верят, что команда не будет «пасти задних» на протяжении всего сезона. В домашнем матче с «Лорьяном» у команды есть хорошая возможность еще больше укрепить свое турнирное положение.

14 августа «Тулуза» крупно обыграла на выезде «Труа» (3:0), а седьмого числа разошлась миром с «Ниццей» (1:1).

«Лорьян»

«Лорьян» сыграл на данный момент только один матч и смог в нем победить. Многие болельщики и эксперты привыкли к тому, что клуб всегда пребывает в нижней части турнирной таблицы, однако в этот раз у футболистов есть шанс показать более высокие результаты. В матче с вернувшийся в Лигу 1 «Тулузой» будет точно непросто, однако шансы на взятия ворот у гостей определенно будут появляться, поэтому болельщики не останутся равнодушными к этому противостоянию.

7 августа «Лорьян» обыграл неожиданно «Ренн» (1:0), а 30 июля сыграл вничью в товарищеском матче с «Аяччо» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тулуза» – 1.9
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Лорьян» – 4.05

Статистика

  • «Тулуза» уступила лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
  • Семь из восьми последних матчей «Лорьяна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лорьян» выиграл три из четырех выездных матчей у «Тулузы» за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Оба коллектива стартовали хорошо в новом сезоне и в нынешней встрече постараются сыграть без риска для своих ворот. Прогнозируем ничейный малорезультативный матч.

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сегодня в 17:28
Фаворит матча «Тулуза»
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