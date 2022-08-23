«Црвена Звезда» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Црвена Звезда» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 23 августа 2022 года

«Црвена Звезда»

Сербы проиграли первый матч в результативном матче, однако разница составляет всего один мяч и на своем поле коллектив приложит максимум усилий, чтобы отыграться и выйти в группу Лиги Чемпионов. В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» уверенно лидирует с максимальными 15 баллами за пять стартовых туров. Матч с «Маккаби» Хайфа будет очень сложным и напряженным, ведь для каждого из клубов выход в групповую стадию станет большим успехом.

17 августа «Црвена Звезда» уступила на выезде «Маккаби» Хайфа (2:3) в Лиге Чемпионов, а 13 числа в чемпионате разгромила «Вождовац» (4:0).

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа находится в одном шаге от успешного сезона, который можно считать удавшимся в случае выхода в групповой этап. Таким образом клуб сможет заработать приличную сумму денег и засветить своих футболистов с последующей возможностью продажи. Тем не менее, коллектив ждет матч в Сербии с «горящими трибунами», что станет настоящим испытанием.

17 августа «Маккаби» Хайфа обыграл «Црвену Звезду» (3:2), а девятого числа уступил в прошлом раунде «Аполлону» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Црвена Звезда» – 1.77

Ничья – 4

Победит «Маккаби» Хайфа – 4.8

Статистика

«Црвена Звезда» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Израильский клуб проиграл на выезде шесть матчей из десяти последних

«Црвена Звезда» забивала в девяти из десяти последних домашних поединках

Прогноз

Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что хозяева забьют быстрый гол и постараются развить свой успех и в итоге пробиться в групповой турнир Лиги Чемпионов.