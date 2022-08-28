«Ростов» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – ЦСКА, который состоится 28 августа 2022 года
«Ростов»
«Ростов» продолжает идти без поражений, при этом имея поровну побед и ничейных результатов. Команда с юга России набрала уже 12 очков в нынешнем сезоне, что позволяет ей располагаться на шестом месте. Принципиальный матч с ЦСКА пройдет на домашнем стадионе, поэтом болельщики будут ждать от коллектива положительного результата и даже надеются на победу.
20 августа «Ростов» спас ничью в игре с «Сочи» (2:2), а 14 числа на выезде обыграл в очень интересной встрече «Пари НН» (4:3).
ЦСКА
«Армейцы» показали, что обидное поражение в Санкт-Петербурге не повлияло на их настрой и в прошлом туре одержали уверенную победу. ЦСКА продолжает находится среди лидеров, а именно занимает третье место с 13 очками, опережая ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Центральный матч тура между клубами будет очень напряженный и рекомендуется к просмотру всем любителям футбола.
21 августа ЦСКА на своем поле обыграл «Ахмат» (4:2), а 13 числа минимально проиграл на выезде «Зениту» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» – 2.95
- Ничья – 3.55
- Победит ЦСКА – 2.45
Статистика
- «Ростов» не проигрывает уже шесть матчей подряд в чемпионате России
- ЦСКА выиграл только один матч из семи последних на выезде
- «Ростов» уступил ЦСКА четыре последних поединка
- Четыре из пяти матчей между клубавми завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. ЦСКА не так уверенно играет на чужом стадионе, а «Ростов» еще не проигрывал в нынешнем сезоне. Предполагаем, что матч выйдет боевым, а клубы поделят очки.