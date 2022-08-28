«Ростов» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – ЦСКА , который состоится 28 августа 2022 года

«Ростов»

«Ростов» продолжает идти без поражений, при этом имея поровну побед и ничейных результатов. Команда с юга России набрала уже 12 очков в нынешнем сезоне, что позволяет ей располагаться на шестом месте. Принципиальный матч с ЦСКА пройдет на домашнем стадионе, поэтом болельщики будут ждать от коллектива положительного результата и даже надеются на победу.

20 августа «Ростов» спас ничью в игре с «Сочи» (2:2), а 14 числа на выезде обыграл в очень интересной встрече «Пари НН» (4:3).

ЦСКА

«Армейцы» показали, что обидное поражение в Санкт-Петербурге не повлияло на их настрой и в прошлом туре одержали уверенную победу. ЦСКА продолжает находится среди лидеров, а именно занимает третье место с 13 очками, опережая ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Центральный матч тура между клубами будет очень напряженный и рекомендуется к просмотру всем любителям футбола.

21 августа ЦСКА на своем поле обыграл «Ахмат» (4:2), а 13 числа минимально проиграл на выезде «Зениту» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 2.95

Ничья – 3.55

Победит ЦСКА – 2.45

Статистика

«Ростов» не проигрывает уже шесть матчей подряд в чемпионате России

ЦСКА выиграл только один матч из семи последних на выезде

выиграл только один матч из семи последних на выезде «Ростов» уступил ЦСКА четыре последних поединка

четыре последних поединка Четыре из пяти матчей между клубавми завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз