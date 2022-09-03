«Пари НН» — «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Факел», который состоится 3 сентября 2022 года
«Пари НН»
В последних матчах клуб из Нижнего Новгорода пытается цепляться за очки в крайних двух турах смог набрать четыре балла. Тем не менее, «Пари НН» занимает 13 место с шестью очками в зоне вылета и нуждается в серьезных изменения со стороны тренерского штаба и работе над ошибками. В матче с «Факелом», который выступает не лучше, на своем поле у нижегородцев будет отличный шанс добыть важную победу.
31 августа «Пари НН» обыграл «Локомотив» (2:0) в кубке России, а 27 августа смог вырвать ничью с «Динамо» Москва в чемпионате (2:2).
«Факел»
Несмотря на весь энтузиазм, который демонстрирует клуб на старте РПЛ. Дела у него обстоят из рук вон плохо. «Факел» еще не добивался побед и закономерно обитает на дне турнирной таблицы, а именно на 14 месте с четырьмя очками. Коллективу очень нужна победа, чтобы прервать серию неудач и поверить в собственные силы, но на данный момент этот барьер остается непреодолимым.
31 августа «Факел» проиграл «Зениту» в кубке России (0:2), а 27 числа на своем поле крупно уступил «Спартаку» (1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 2.15
- Ничья – 3.5
- Победит «Факел» – 3.4
Статистика
- «Пари НН» не проигрывает уже три матча подряд во всех турнирах
- «Факел» не побеждает уже в восьми встречах подряд во всех турнирах
- «Пари НН» выиграл в трех из пяти последних матчей с клубом из Воронежа
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Пари НН», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. В последних играх команда показала, что может бороться с большинством соперников и добиваться результата. Прогнозируем, что в этой встрече они продлят свою приятную серию.