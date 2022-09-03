«Пари НН» — «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Факел», который состоится 3 сентября 2022 года

«Пари НН»

В последних матчах клуб из Нижнего Новгорода пытается цепляться за очки в крайних двух турах смог набрать четыре балла. Тем не менее, «Пари НН» занимает 13 место с шестью очками в зоне вылета и нуждается в серьезных изменения со стороны тренерского штаба и работе над ошибками. В матче с «Факелом», который выступает не лучше, на своем поле у нижегородцев будет отличный шанс добыть важную победу.

31 августа «Пари НН» обыграл «Локомотив» (2:0) в кубке России, а 27 августа смог вырвать ничью с «Динамо» Москва в чемпионате (2:2).

«Факел»

Несмотря на весь энтузиазм, который демонстрирует клуб на старте РПЛ . Дела у него обстоят из рук вон плохо. «Факел» еще не добивался побед и закономерно обитает на дне турнирной таблицы, а именно на 14 месте с четырьмя очками. Коллективу очень нужна победа, чтобы прервать серию неудач и поверить в собственные силы, но на данный момент этот барьер остается непреодолимым.

31 августа «Факел» проиграл «Зениту» в кубке России (0:2), а 27 числа на своем поле крупно уступил «Спартаку» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Пари НН » – 2.15

Пари НН – 2.15 Ничья – 3.5

Победит «Факел» – 3.4

Статистика

«Пари НН» не проигрывает уже три матча подряд во всех турнирах

«Факел» не побеждает уже в восьми встречах подряд во всех турнирах

«Пари НН» выиграл в трех из пяти последних матчей с клубом из Воронежа

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Пари НН», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. В последних играх команда показала, что может бороться с большинством соперников и добиваться результата. Прогнозируем, что в этой встрече они продлят свою приятную серию.