«Боруссия» Дортмунд — «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Шальке», который состоится 17 сентября 2022 года

«Боруссия» Дортмунд

Пятое место в Бундеслиге после шести туров занимают «чёрно-жёлтые». С минимальным счётом дортмундская команда взяла верх над «фармацевтами» из Леверкузена в игре первого тура. Три очка набрали «чёрно-жёлтые» в матче с «Фрайбургом». Ведя в два гола, уступили «бременцам» на своём поле в третьем туре. С минимальным счётом одержали победы над «Гертой» и «Хоффенхаймом». Забив три гола, уверенно обыграли команду «Копенгаген» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На прошлых выходных «Боруссия» проиграла в гостях со счётом 0:3 «Лейпцигу».

«Шальке»

«Горняки» находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. В матче первого тура нового сезона «Шальке» уступил «Кёльну». Ничейным исходом завершилась встреча с менхенгладбахской «Боруссией». «Нулёвку» раскатали «горняки» на выезде с «волками» из Вольфсбурга. Берлинскому «Униону» проиграли с большим счётом в игре четвёртого тура. Разошлись миром со «Штутгартом».

В матче шестого тура «Шальке» набрал свои первые три очка за игру в новом сезоне. Со счётом 3:1 «горняки» обыграли команду «Бохум».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.37

Ничья – 5.40

Победит «Шальке» – 7.00

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.68

Статистика

В шести матчах из десяти последних дортмундская команда взяла верх над своими оппонентами

Только в трёх поединках за аналогичный период «Шальке» выиграл у своих соперников

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

После поражения в матче прошлого тура от «Лейпцига» дортмундская команда постарается реабилитироваться. Отставание «чёрно-жёлтых» от первого места составляет два очка. В предстоящей встрече у «Боруссии» будет возможность сократить отставание. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Дортмунд с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.93.