«Патронато» — «Росарио Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Патронато» — «Росарио Сентраль», который состоится 21 сентября 2022 года

«Патронато»

«Патронато» редко выигрывает и добился лишь одной победы в последних пяти турах Суперлиги Аргентины. Команда занимает 13 место с 27 очками, однако отставание от восьмой позиции составляет всего три балла. Это говорит о высокой плотности турнирной таблицы и в случае побед «Патронато» в ближайших матчах, команда сможет существенно продвинуться вверх.

14 сентября «Патронато» проиграл на выезде «Расингу» (0:1), а 10 числа с тем же счетом обыграл на своем поле «Платенсе» (1:0).

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» показывает средние результаты в чемпионате и за последние пять туров набрал лишь пять баллов. Коллектив занимает 19 место с 23 баллами и вероятнее всего так и продолжит свои выступления без стабильных результатов. В матче с «Эстудиантесом» команда может побороться за очки, если будет внимательно использовать свои моменты и надежно сыграет в обороне.

16 сентября «Дефенса и Хустисия» обыграла на своем поле «Архентинос Хуниорс» (2:1), а 12 числа уступила на выезде «Тальерес Кордоба» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Патронато» – 2.18

Ничья – 3.15

Победят «Росарио Сентраль» – 3.6

Статистика

Пять последних матчей «Патронато» завершились тоталом меньше 1.5 мячей

«Росарио Сентраль» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Росарио Сентраль» выиграл два последних матча у «Патронато»

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что команды порадуют болельщиков забитыми мячами, опираясь на статистику личных последних встреч.