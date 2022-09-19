«Патронато» — «Росарио Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Патронато» — «Росарио Сентраль», который состоится 21 сентября 2022 года
«Патронато»
«Патронато» редко выигрывает и добился лишь одной победы в последних пяти турах Суперлиги Аргентины. Команда занимает 13 место с 27 очками, однако отставание от восьмой позиции составляет всего три балла. Это говорит о высокой плотности турнирной таблицы и в случае побед «Патронато» в ближайших матчах, команда сможет существенно продвинуться вверх.
14 сентября «Патронато» проиграл на выезде «Расингу» (0:1), а 10 числа с тем же счетом обыграл на своем поле «Платенсе» (1:0).
«Росарио Сентраль»
«Росарио Сентраль» показывает средние результаты в чемпионате и за последние пять туров набрал лишь пять баллов. Коллектив занимает 19 место с 23 баллами и вероятнее всего так и продолжит свои выступления без стабильных результатов. В матче с «Эстудиантесом» команда может побороться за очки, если будет внимательно использовать свои моменты и надежно сыграет в обороне.
16 сентября «Дефенса и Хустисия» обыграла на своем поле «Архентинос Хуниорс» (2:1), а 12 числа уступила на выезде «Тальерес Кордоба» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Патронато» – 2.18
- Ничья – 3.15
- Победят «Росарио Сентраль» – 3.6
Статистика
- Пять последних матчей «Патронато» завершились тоталом меньше 1.5 мячей
- «Росарио Сентраль» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Росарио Сентраль» выиграл два последних матча у «Патронато»
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что команды порадуют болельщиков забитыми мячами, опираясь на статистику личных последних встреч.