Шотландия — Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Шотландия — Ирландия, который состоится 24 сентября 2022 года
Шотландия
Сборная Шотландии одержала победу в очень важном матче и теперь лидирует в своей группе с девятью баллами, опережая Украину на два пункта. Тем не менее, у коллектива еще есть один матч с прямым конкурентом и в случае победы над Ирландией, его устроит ничья в последнем туре. Это добавляет мотивации футболистам и добавляет интерес непосредственно к нынешнему поединку.
21 сентября Шотландия уверенно обыграла Украину (3:0), а 14 числа разгромила на выезде Армению (4:1).
Ирландия
Ирландия практически не имеет реальных шансов побороться за победу в группе, поэтому должна сосредоточиться на сохранении места в дивизионе B. В этой задаче коллектив выглядит фаворитом в сравнении с Арменией, однако это необходимо доказать на футбольном поле, и в частности с лидером группы, которого команду уже обыгрывала. Матч будет неуступчивым и напряженным, что нравится болельщикам.
14 июня Ирландия сыграла вничью с Украиной (1:1), а 11 числа крупно обыграла Шотландию на своем поле (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Шотландия – 2.03
- Ничья – 3.15
- Победит Ирландия – 4.15
Статистика
- Шотландия уступила только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
- Три из четырех последних встреч Ирландии на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Шотландия проиграла три из пяти последних матчей с Ирландией
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Команды не отличаются большим количеством голов в личных встречах и мы верим, что в этот раз также ничего не изменится.