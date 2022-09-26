Португалия – Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Португалия – Испания, который состоится 27 сентября 2022 года
Португалия
К заключительному туру Лиги Наций сборная Португалии подходит лидером с 10 набранными очками, опережая Испанию на два пункта. В личной встрече между командами, Роналду и компанию устроит даже ничья на своем стадионе для победы в группе, к которой они стремятся. Матч имеет громкую вывеску и обещает быть зрелищным, а турнирная интрига лишь подогревает интерес со стороны болельщиков.
24 сентября сборная Португалии на выезде обыграли Чехию (4:0), а 12 июня минимально уступили Швейцарии (0:1).
Испания
Испания поражением в последнем туре существенно усложнила себе положение и уступила лидерское место Португалии. Коллектив набрал восемь очков и отстает от лидера на два балла, поэтому для победы в группе его устроит только победа. Матч с Португалией будет сложным, однако опыта футболистов должно хватить, чтобы зацепиться за нужный результат.
24 сентября Испания проиграла на своем поле Швейцарии (1:2), а 12 июня на своем поле обыграл Чехию (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Португалия – 2.25
- Ничья – 3.25
- Победит Испания – 3.25
Статистика
- Португалия проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Португалия выиграла четыре домашних матча подряд за последнее время
- Пять последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
- Три из пяти последних матчей между сборными на поле Португалии завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Гости умеют включаться в нужный момент, и мы предполагаем, что испанские футболисты смогут завершить поединок в свою пользу.