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Португалия – Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:10
Португалия – Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Португалия – Испания, который состоится 27 сентября 2022 года

Португалия

К заключительному туру Лиги Наций сборная Португалии подходит лидером с 10 набранными очками, опережая Испанию на два пункта. В личной встрече между командами, Роналду и компанию устроит даже ничья на своем стадионе для победы в группе, к которой они стремятся. Матч имеет громкую вывеску и обещает быть зрелищным, а турнирная интрига лишь подогревает интерес со стороны болельщиков.

24 сентября сборная Португалии на выезде обыграли Чехию (4:0), а 12 июня минимально уступили Швейцарии (0:1).

Испания

Испания поражением в последнем туре существенно усложнила себе положение и уступила лидерское место Португалии. Коллектив набрал восемь очков и отстает от лидера на два балла, поэтому для победы в группе его устроит только победа. Матч с Португалией будет сложным, однако опыта футболистов должно хватить, чтобы зацепиться за нужный результат.

24 сентября Испания проиграла на своем поле Швейцарии (1:2), а 12 июня на своем поле обыграл Чехию (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Португалия – 2.25
  • Ничья – 3.25
  • Победит Испания – 3.25

Статистика

  • Португалия проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Португалия выиграла четыре домашних матча подряд за последнее время
  • Пять последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
  • Три из пяти последних матчей между сборными на поле Португалии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Гости умеют включаться в нужный момент, и мы предполагаем, что испанские футболисты смогут завершить поединок в свою пользу.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:25
Что одни, что другие играют как Бог на душу положит...
Гость
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