Португалия – Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Португалия – Испания, который состоится 27 сентября 2022 года

Португалия

К заключительному туру Лиги Наций сборная Португалии подходит лидером с 10 набранными очками, опережая Испанию на два пункта. В личной встрече между командами, Роналду и компанию устроит даже ничья на своем стадионе для победы в группе, к которой они стремятся. Матч имеет громкую вывеску и обещает быть зрелищным, а турнирная интрига лишь подогревает интерес со стороны болельщиков.

24 сентября сборная Португалии на выезде обыграли Чехию (4:0), а 12 июня минимально уступили Швейцарии (0:1).

Испания

Испания поражением в последнем туре существенно усложнила себе положение и уступила лидерское место Португалии. Коллектив набрал восемь очков и отстает от лидера на два балла, поэтому для победы в группе его устроит только победа. Матч с Португалией будет сложным, однако опыта футболистов должно хватить, чтобы зацепиться за нужный результат.

24 сентября Испания проиграла на своем поле Швейцарии (1:2), а 12 июня на своем поле обыграл Чехию (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 2.25

Ничья – 3.25

Победит Испания – 3.25

Статистика

Португалия проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Португалия выиграла четыре домашних матча подряд за последнее время

Пять последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Три из пяти последних матчей между сборными на поле Португалии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Гости умеют включаться в нужный момент, и мы предполагаем, что испанские футболисты смогут завершить поединок в свою пользу.