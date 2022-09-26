Украина – Шотландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Украина – Шотландия, который состоится 27 сентября 2022 года

Украина

Сборная Украины подходит к заключительному туру Лиги Наций на второй позиции с 10 набранными очками. Отставание от лидера составляет всего два балла, и личная встреча с Шотландией должна расставить все по своим местам. Чтобы перейти в дивизион А по итогам нынешнего розыгрыша, коллективу необходима только победа

24 сентября сборная Украины разгромила на выезде Армению (5:0), а 21 числа крупно проиграла на выезде Шотландии (0:3).

Шотландия

Команда Шотландии неплохо выступила в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и на данный момент возглавляет свою группу с 12 очками в активе. Тем не менее, отрыв от Украины составляет всего два балла и поражение в заключительном туре никак не устраивает номинальных гостей. Предстоящий матч будет важным для обеих сборных, но Шотландия в отличие от соперника имеет право на ничейный результат.

24 сентября сборная Шотландии с трудом обыграла Ирландию (2:1) на своем поле, а 21 числа крупно одолела Украину (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 2.3

Ничья – 3.35

Победит Шотландия – 3.15

Статистика

Четыре из шести последних матчей Украины завершились исходом «обе забьют — нет»

Шотландия проиграла только три матча из десяти последних на выезде

Три последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Шотландии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Украина играет с Шотландией на нейтральном поле и на данный момент соперник выглядит более собранно. Прогнозируем примерно равную игру, где Шотландии повезет немного больше.