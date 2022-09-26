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Украина – Шотландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:24
Украина – Шотландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Украина – Шотландия, который состоится 27 сентября 2022 года

Украина

Сборная Украины подходит к заключительному туру Лиги Наций на второй позиции с 10 набранными очками. Отставание от лидера составляет всего два балла, и личная встреча с Шотландией должна расставить все по своим местам. Чтобы перейти в дивизион А по итогам нынешнего розыгрыша, коллективу необходима только победа

24 сентября сборная Украины разгромила на выезде Армению (5:0), а 21 числа крупно проиграла на выезде Шотландии (0:3).

Шотландия

Команда Шотландии неплохо выступила в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и на данный момент возглавляет свою группу с 12 очками в активе. Тем не менее, отрыв от Украины составляет всего два балла и поражение в заключительном туре никак не устраивает номинальных гостей. Предстоящий матч будет важным для обеих сборных, но Шотландия в отличие от соперника имеет право на ничейный результат.

24 сентября сборная Шотландии с трудом обыграла Ирландию (2:1) на своем поле, а 21 числа крупно одолела Украину (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Украина – 2.3
  • Ничья – 3.35
  • Победит Шотландия – 3.15

Статистика

  • Четыре из шести последних матчей Украины завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Шотландия проиграла только три матча из десяти последних на выезде
  • Три последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Шотландии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Украина играет с Шотландией на нейтральном поле и на данный момент соперник выглядит более собранно. Прогнозируем примерно равную игру, где Шотландии повезет немного больше.

Все комментарии
h746jtfn2d2e
h746jtfn2d2e
вчера в 20:25
Фаворит матча Украина
wm5m7hzanau2
wm5m7hzanau2
вчера в 15:54
Победу одержит Украина
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