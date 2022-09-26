Албания – Исландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Албания – Исландия, который состоится 27 сентября 2022 года
Албания
Сборная Албании не проявила себя в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и набрала всего один балл, однако не покинет дивизион B ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, коллектив постарается добиться победы в заключительном туре и на своем стадионе порадовать болельщиков, которые придут поддержать команду. Матч не имеет турнирного значения, однако все равно обещает быть интересным.
24 сентября Албания проиграла сборной Израиля (1:2), а 13 числа в товарищеском матче разошлась миром с Эстонией (0:0).
Исландия
Исландия давно не похожа на себя образца пятилетней давности, однако все еще может создавать проблемы некоторым соперникам. Навязать борьбу Израилю у коллектива не удалось, а поэтому Исландия продолжит свои выступления в следующем розыгрыше Лиги Наций снова в дивизионе B. Матч с Албанией будет проходить на выезде, однако футболисты все равно постараются проявить себя как можно лучше.
22 сентября сборная Исландии минимально обыграла Венесуэлу в товарищеской встрече (1:0), а 13 июня разошлась миром с Израилем (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Албания – 2
- Ничья – 3.25
- Победит Исландия – 4.15
Статистика
- Исландия выиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Албания не может выиграть уже шесть матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
- Исландия выиграла три из пяти последних матчей у Албании
Прогноз
Сделать ставку на победу Албании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда играет на своем поле и наверняка попытается завершить нынешний цикл Лиги Наций победой. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.