Албания – Исландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Албания – Исландия, который состоится 27 сентября 2022 года

Албания

Сборная Албании не проявила себя в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и набрала всего один балл, однако не покинет дивизион B ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, коллектив постарается добиться победы в заключительном туре и на своем стадионе порадовать болельщиков, которые придут поддержать команду. Матч не имеет турнирного значения, однако все равно обещает быть интересным.

24 сентября Албания проиграла сборной Израиля (1:2), а 13 числа в товарищеском матче разошлась миром с Эстонией (0:0).

Исландия

Исландия давно не похожа на себя образца пятилетней давности, однако все еще может создавать проблемы некоторым соперникам. Навязать борьбу Израилю у коллектива не удалось, а поэтому Исландия продолжит свои выступления в следующем розыгрыше Лиги Наций снова в дивизионе B. Матч с Албанией будет проходить на выезде, однако футболисты все равно постараются проявить себя как можно лучше.

22 сентября сборная Исландии минимально обыграла Венесуэлу в товарищеской встрече (1:0), а 13 июня разошлась миром с Израилем (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Албания – 2

Ничья – 3.25

Победит Исландия – 4.15

Статистика

Исландия выиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Албания не может выиграть уже шесть матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Исландия выиграла три из пяти последних матчей у Албании

Прогноз

Сделать ставку на победу Албании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда играет на своем поле и наверняка попытается завершить нынешний цикл Лиги Наций победой. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.