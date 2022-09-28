ПСЖ – «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ – «Ницца», который состоится 01 октября 2022 года

ПСЖ

Парижский клуб после прошлого тура выбился в единоличные лидеры Лиги 1 и хочет как можно сильнее оторваться от преследователей. На данный момент ПСЖ набрал 22 балла и опережает ближайшего соперника на два пункта. Совсем скоро чемпиону Франции предстоит продолжать свой путь в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку.

18 сентября ПСЖ обыграл на выезде «Лион» в чемпионате Франции, а 14 сентября одолел в Лиге Чемпионов «Маккаби» Хайфа (3:1).

«Ницца»

От «Ниццы» было множество ожиданий перед стартом сезона, но команда их не оправдало, в первую очередь из-за безобразных результатов на своем стадионе. Перед стартом очередного тура Лиги 1 коллектив занимает 13 место с восемью баллами и уже вряд ли сможет претендовать на самые высокие места. Тем не менее, матчи с ПСЖ принципиальны для любой команды, поэтому болельщики не останутся равнодушными от просмотра.

18 сентября «Ницца» на своем поле проиграла «Анже» (0:1), а 15 числа сыграла вничью с «Партизаном» в Лиге Конференций (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.17

– 1.17 Ничья – 7.8

Победит «Ницца» – 15

Статистика

ПСЖ выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах «Ницца» уступила только в трех поединках из десяти последних на выезде

ПСЖ выиграл только две встречи из пяти с «Ниццей» за последнее время

выиграл только две встречи из пяти с «Ниццей» за последнее время Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. «Ницца» выглядит очень неуверенно, и мы предполагаем, что команда не сможет отличиться в воротах чемпиона Франции.