ПСЖ – «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ – «Ницца», который состоится 01 октября 2022 года
ПСЖ
Парижский клуб после прошлого тура выбился в единоличные лидеры Лиги 1 и хочет как можно сильнее оторваться от преследователей. На данный момент ПСЖ набрал 22 балла и опережает ближайшего соперника на два пункта. Совсем скоро чемпиону Франции предстоит продолжать свой путь в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку.
18 сентября ПСЖ обыграл на выезде «Лион» в чемпионате Франции, а 14 сентября одолел в Лиге Чемпионов «Маккаби» Хайфа (3:1).
«Ницца»
От «Ниццы» было множество ожиданий перед стартом сезона, но команда их не оправдало, в первую очередь из-за безобразных результатов на своем стадионе. Перед стартом очередного тура Лиги 1 коллектив занимает 13 место с восемью баллами и уже вряд ли сможет претендовать на самые высокие места. Тем не менее, матчи с ПСЖ принципиальны для любой команды, поэтому болельщики не останутся равнодушными от просмотра.
18 сентября «Ницца» на своем поле проиграла «Анже» (0:1), а 15 числа сыграла вничью с «Партизаном» в Лиге Конференций (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.17
- Ничья – 7.8
- Победит «Ницца» – 15
Статистика
- ПСЖ выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ницца» уступила только в трех поединках из десяти последних на выезде
- ПСЖ выиграл только две встречи из пяти с «Ниццей» за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. «Ницца» выглядит очень неуверенно, и мы предполагаем, что команда не сможет отличиться в воротах чемпиона Франции.