«Лорьян» – «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» – «Лилль», который состоится 02 октября 2022 года

«Лорьян»

На данный момент «Лорьян» является главным открытием нынешнего сезона, ведь из аутсайдера в прошлом году команда превратилась в боеспособную единицу. Сейчас клуб занимает третье место и имеет в своем активе 19 пунктов, что всего на три балла меньше, чем у лидера ПСЖ . В домашнем поединке с нестабильным Лиллем у хозяев будут хорошие шансы одержать еще одну победу в чемпионате.

16 сентября «Лорьян» обыграл на выезде «Осер» (3:1), а 11 числа одолели на своем поле «Нант» (3:2).

«Лилль»

Команда Пауло Фонсеки на старте сезона выглядит крайне нестабильно, чередуя победы и поражения. Такие результаты привели к тому, что чемпион Франции двухлетней давности идет только на седьмом месте с 13 очками. Матч с «Лоряном» обещает быть интересным, ведь соперник показывает хорошие результаты и постарается оставить «Лилль» без очков по окончанию поединка.

17 сентября «Лилль» обыграл на своем поле «Тулузу» (2:1), а 10 числа на выезде проиграл «Марселю» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 2.8

Ничья – 3.65

Победит «Лилль» – 2.4

Статистика

«Лорьян» выиграл четыре матча подряд в чемпионате Франции

Восемь последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»

«Лилль» выиграл три из пяти последних матчей у «Лорьяна»

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лорьяна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Команда находится на ходу и имеет немного сборников в своем составе, поэтому должна подойти к поединку свежей и мотивированной. Прогнозируем успех хозяев в этой встрече.