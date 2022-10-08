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«Реймс» – ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:07
«Реймс» – ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» – ПСЖ, который состоится 08 октября 2022 года

«Реймс»

«Реймс» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что привело к падению команды в зону вылета. Коллектив занимает 17 место с семью баллами, и чтобы подняться выше, тренерскому штабу необходимо провести работу над ошибками и наладить игру в обороне. В поединке с ПСЖ будет очень сложно набрать очки, но атмосфера своего стадионе и самоотдача игроков иногда могут делать чудеса.

2 октября «Реймс» разошелся миром с «Труа» (2:2), а 18 сентября крупно проиграл «Монако» на своем поле (0:3).

ПСЖ

ПСЖ добивается максимального результата в большинстве матчей Лиги 1, однако большого отрыва от соперников команде сделать еще не удалось. Команда набрала 25 очков, но опережает «Марсель» всего на два пункта. В предстоящей игре с аутсайдером от чемпиона Франции ждут исключительно уверенной победы, которая как минимум поможет сохранить лидирующее место в Лиге 1.

5 октября ПСЖ сыграл вничью с «Бенфикой» в Лиге Чемпионов, а первого числа в чемпионате Франции обыграла «Ниццу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реймс» – 9
  • Ничья – 5.8
  • Победит ПСЖ – 1.32

Статистика

  • ПСЖ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реймс» не может победить уже четыре матча подряд в Лиге 1
  • ПСЖ выиграл пять последних матчей у «Реймса»
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу ПСЖ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Реймс» не выглядит на данный момент конкурентоспособным на фоне ПСЖ, поэтому мы предполагаем, что гости без проблем заберут три очка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:10
ПСЖ выиграет, но не крупно
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