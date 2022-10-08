«Реймс» – ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» – ПСЖ, который состоится 08 октября 2022 года
«Реймс»
«Реймс» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что привело к падению команды в зону вылета. Коллектив занимает 17 место с семью баллами, и чтобы подняться выше, тренерскому штабу необходимо провести работу над ошибками и наладить игру в обороне. В поединке с ПСЖ будет очень сложно набрать очки, но атмосфера своего стадионе и самоотдача игроков иногда могут делать чудеса.
2 октября «Реймс» разошелся миром с «Труа» (2:2), а 18 сентября крупно проиграл «Монако» на своем поле (0:3).
ПСЖ
ПСЖ добивается максимального результата в большинстве матчей Лиги 1, однако большого отрыва от соперников команде сделать еще не удалось. Команда набрала 25 очков, но опережает «Марсель» всего на два пункта. В предстоящей игре с аутсайдером от чемпиона Франции ждут исключительно уверенной победы, которая как минимум поможет сохранить лидирующее место в Лиге 1.
5 октября ПСЖ сыграл вничью с «Бенфикой» в Лиге Чемпионов, а первого числа в чемпионате Франции обыграла «Ниццу» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реймс» – 9
- Ничья – 5.8
- Победит ПСЖ – 1.32
Статистика
- ПСЖ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Реймс» не может победить уже четыре матча подряд в Лиге 1
- ПСЖ выиграл пять последних матчей у «Реймса»
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу ПСЖ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Реймс» не выглядит на данный момент конкурентоспособным на фоне ПСЖ, поэтому мы предполагаем, что гости без проблем заберут три очка.