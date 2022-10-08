«Реймс» – ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» – ПСЖ , который состоится 08 октября 2022 года

«Реймс»

«Реймс» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что привело к падению команды в зону вылета. Коллектив занимает 17 место с семью баллами, и чтобы подняться выше, тренерскому штабу необходимо провести работу над ошибками и наладить игру в обороне. В поединке с ПСЖ будет очень сложно набрать очки, но атмосфера своего стадионе и самоотдача игроков иногда могут делать чудеса.

2 октября «Реймс» разошелся миром с «Труа» (2:2), а 18 сентября крупно проиграл «Монако» на своем поле (0:3).

ПСЖ

ПСЖ добивается максимального результата в большинстве матчей Лиги 1, однако большого отрыва от соперников команде сделать еще не удалось. Команда набрала 25 очков, но опережает «Марсель» всего на два пункта. В предстоящей игре с аутсайдером от чемпиона Франции ждут исключительно уверенной победы, которая как минимум поможет сохранить лидирующее место в Лиге 1.

5 октября ПСЖ сыграл вничью с «Бенфикой» в Лиге Чемпионов, а первого числа в чемпионате Франции обыграла «Ниццу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 9

Ничья – 5.8

Победит ПСЖ – 1.32

Статистика

ПСЖ выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах «Реймс» не может победить уже четыре матча подряд в Лиге 1

ПСЖ выиграл пять последних матчей у «Реймса»

выиграл пять последних матчей у «Реймса» Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз