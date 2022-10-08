«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль», который состоится 9 октября 2022 года

«Арсенал»

После восьми туров «канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. При восьми пропущенных голах у команды двадцать забитых мячей. Всухую, поразив ворота соперника трижды, «Арсенал» взял верх в гостях над «Брентфордом». Уже к сорок девятой минуте матча, когда был забит третий гол, исход поединка был определён. На прошлых выходных дома «канониры» принимали дома «Тоттенхэм». «Шпоры» сумели сравнять счёт в первом тайме, но не удержали ничейный результат во втором. Победа в матче досталась «Арсеналу».

В 3-ем туре группового этапа Лиги Европы лондонская команда принимала дома норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт». Действующий чемпион Норвегии проиграл «канонирам» со счётом 0:3.

«Ливерпуль»

«Красные» на данный момент находятся на девятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда с начала сезона забила в два раза больше голов, чем пропустила. В шестом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» раскатал нулевую ничью с «Эвертоном» в гостях. На прошлых выходных, уступая в два гола, сумел избежать поражения в домашней игре с «Брайтоном». Игра завершилась ничейным исходом. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ливерпульская команда с разгромным счётом проиграла «Наполи». С разницей в один мяч «красные» взяли верх над «Аяксом».

Крайний матч в Лиге чемпионов завершился победой «Ливерпуля» над «Рейнджерсом» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 2.55

Ничья – 3.70

Победит «Ливерпуль» – 2.65

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 4.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

Из десяти последних футбольных поединков «Арсенала» в девяти лондонский клуб обыграл своих соперников

Четыре матча из десяти за последнее время «красные» завершили победами

Шесть последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Канониры» опережают «Манчестер Сити» в турнирной таблице всего лишь на одно очко. На своём поле «Арсенал» в предстоящей игре должен обыгрывать своего оппонента. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» предлагает коэффициент 2.55. Пару лет лондонская команда не выигрывает «красных». У «канониров» будет высокая мотивация прервать безвыигрышную серию в очных встречах с «Ливерпулем».