«Милан» – «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Милан» – «Челси», который состоится 11 октября 2022 года

«Милан»

Чемпион Италии имеет определенные проблемы в своей группе Лиги Чемпионов и после трех туров смог набрать четыре балла, отставая от лидера на одно очко. В прошлом туре крупное поражение «Челси» ударило по амбициям команды и на своем стадионе у итальянцев есть хороший шанс взять реванш. Матч является одним из самых интересных в этот игровой день и не оставит болельщиков равнодушными.

08 октября «Милан» обыграл в чемпионате «Ювентус» (2:0), а пятого числа без шансов проиграл в Лиге Чемпионов «Челси» (0:3).

«Челси»

После прихода нового главного тренера в клуб, результаты немного улучшились. Лондонский клуб имеет четыре балла и предстоящий матч станет очень важным в плане расположения в турнирной таблице. В чемпионате Англии «Челси» занимает четвертое место с 16 баллами и отстает от лидера «Арсенала» на восемь баллов.

08 октября «Челси» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (3:0) в АПЛ , а пятого числа переиграл «Милан» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 3.2

Ничья – 3.3

Победит «Челси» – 2.45

Статистика

«Милан» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Челси» уступил в трех встречах

«Милан» забивает в девяти домашних матчах подряд во всех турнирах

«Милан» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Челси»

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. На своем поле команда может реабилитироваться за прошлый тур Лиги Чемпионов и набрать очень важные три пункта.