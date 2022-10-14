«Вердер» — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» — «Майнц», который состоится 15 октября 2022 года

«Вердер»

Бременская команда занимает пятое место в чемпионате Германии после девяти туров. На пять очков отстают «музыканты» от берлинской команды «Унион», возглавляющей турнирную таблицу Бундеслиги. С минимальным счётом «зелёно-белые» уступили в 6-ом туре чемпионата «Аугсбургу» на своём поле. В гостях «бременцы» раскатали ничью с «фармацевтами», обменявшись голами с оппонентом во втором тайме. В позапрошлом туре «Вердер» с разгромным счётом взял верх над менхенгладбахской «Боруссией».

На выезде «музыканты» обыграли со счётом 2:1 «Хоффенхайм» в 9-ом туре.

«Майнц»

«Карнавальники» находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Седьмой тур чемпионата завершился ничейным исходом на своём поле с «Гертой». В товарищеском матче «красно-белые» проиграли с разницей в три мяча «Карлсруэ». Победой «Фрайбурга» завершилась игра «карнавальников» в восьмом туре чемпионата Германии. Уже на третьей минуте матча «Майнц» пропустил гол от «бразильцев из Брайсгау».

На прошлых выходных «красно-белые» разошлись миром с футбольной командой «РБ Лейпциг» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 2.39

Ничья – 3.60

Победит «Майнц» – 2.90

Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14

Статистика

Только в двух играх из десяти последних «бременцы» проиграли

Пять матчей подряд «карнавальники» не выигрывают

Исходом «обе забьют — нет» завершились три футбольных поединка из пяти последних очных встреч.

Прогноз

На своём поле «музыканты» со счётом 5:1 сумели обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха. Взять три очка в предстоящей футбольной встрече с «Майнцом» для «бременцев» будет вполне выполнимой задачей. Компания Pinnacle на победу «Вердера» предлагает коэффициент 2.39.