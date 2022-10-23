«Вест Хэм» — «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 октября 2022, 22:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Борнмут», который состоится 24 октября 2022 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» занимают семнадцатое место чемпионата Англии после одиннадцати туров. Предлагаем освежить в памяти крайние несколько матчей с участием «железных». В 10-ом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» обыграл «дачников» с разницей в пару мячей. На своём поле в четвёртом туре группового этапа Лиги конференций «молотобойцы» оказались сильней «Андерлехта». В позапрошлом туре в Саутгемптоне «святые» принимали «железных». Команды разошлись миром, обменявшись голами.

С минимальным счётом «Вест Хэм» проиграл «Ливерпулю» в игре 12-го тура.

«Борнмут»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимают «вишни». Нулевой ничьёй завершилась встреча с «пчёлами» из Брентфорда в девятом туре чемпионата. Проигрывая после первого тайма, «Борнмут» одержал победу над «Лестером». Результативную ничью раскатали «вишни» в гостевом матче с «Фулхэмом». Уже на второй минуте гости открыли счёт в футбольном поединке, но удержали преимущество.

Со счётом 0:1 «Борнмут» уступил дома в прошлом туре «Саутгемптону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.56

Ничья – 4.20

Победит «Борнмут» – 6.20

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Из десяти крайних матчей в шести «молотобойцы» взяли верх над своими соперниками

Три поединка «вишни» выиграли из десяти последних

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Шансы на победу в предстоящем матче есть как у одной, так и другой команды. При прогнозировании исхода футбольного поединка предлагаем опираться на статистику очных встреч. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.99. Крайняя встреча команд подарила болельщикам восемь голов.