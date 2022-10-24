«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид, который состоится 25 октября 2022 года

«РБ Лейпциг»

Благодаря двум победам над «Селтиком» в последних турах немецкому коллективу удалось вернуться в борьбу за плей-офф и даже выйти не текущее второе место с шестью баллами. В домашней встрече с «Реалом», не стоит ждать от чемпиона Европы второго состава, ведь судьба первого места остается все еще нерешенной, а потом футболистам «РБ Лейпциг» придется отдать много сил, чтобы набрать очки в этой встрече.

22 октября «РБ Лейпциг» не смог переиграть «Аугсбург» в результативном матче (3:3), а 18 октября команда разгромила «Гамбург» в кубке страны (4:0).

«Реал» Мадрид

Чемпион Испании вышел на первое место в Ла Лиге и с 31 набранным баллом опережает «Барселону» на три очка. Команда уверенно лидирует и в Лиге Чемпионов с 10 баллами, а в случае ничьи гарантирует себе выход с первого места в плей-офф. Тем не менее, соперник готов бороться с подопечными Карло Анчелотти, поэтому всех зрителей ожидает интересный и зрелищный поединок.

22 октября «Реал» Мадрид на своем поле обыграл «Севилью» (3:1), а 19 числа на выезде не оставил шансов «Эльче» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 2.75

Ничья – 3.55

Победит «Реал» Мадрид – 2.5

Статистика

«РБ Лейпциг» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Мадрид пропустил семь мячей в последних десяти матчах во всех турнирах

Испанский клуб выиграл восемь из десяти выездных встреч за последнее время

«РБ Лейпциг» забил 17 мячей в пяти последних домашних поединках

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Обе команды сейчас хорошо показывают себя в атаке, а потом мы прогнозируем интересный и результативный поединок.