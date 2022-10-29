«Лечче» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» — «Ювентус», который состоится 29 октября 2022 года

«Лечче»

«Лечче» только в этом году вернулся в Серию А после большого перерыва и главной задачей команды является сохранение прописки на следующий сезон. На данный момент коллектив занимает 17 место с восемью набранными баллами и опережает зону вылета только на два очка, что не может гарантировать клубу безопасность. В домашней встрече с «Ювентусом» любые набранные очки будут считаться успехом.

23 октября «Лечче» проиграл на выезде «Болонье» (0:2), а 17 числа команда разошлась миром с «Фиорентиной» (1:1).

«Ювентус»

«Старая Синьора» не вышла в плей-офф Лиги Чемпионов, что расценивается как провал клуба. В чемпионате туринцы также не блещут и перед очередным туром идут только на восьмом месте с 19 баллами. Ситуацию в Серии А необходимо исправлять прямо сейчас, поэтому на выездной матч с «Лечче» коллектив выйдет крайне мотивированным. Всех болельщиков ожидает интересный и зрелищный поединок.

25 октября в Лиге Чемпионов «Ювентус» проиграл на выезде «Бенфике» (3:4), а 21 числа в чемпионате разгромил «Эмполи» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 3.9

Ничья – 3.2

Победит «Ювентус» – 2.1

Статистика

«Ювентус» смог одержать лишь четыре победы в десяти последних встречах во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились исходом «обе забьют»

Два из трех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти личных встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. «Лечче» будет обороняться весь поединок и вряд ли позволит много забить «Ювентусу», который пребывает не в лучшем настроении от своих результатов.