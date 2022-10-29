«Лечче» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» — «Ювентус», который состоится 29 октября 2022 года
«Лечче»
«Лечче» только в этом году вернулся в Серию А после большого перерыва и главной задачей команды является сохранение прописки на следующий сезон. На данный момент коллектив занимает 17 место с восемью набранными баллами и опережает зону вылета только на два очка, что не может гарантировать клубу безопасность. В домашней встрече с «Ювентусом» любые набранные очки будут считаться успехом.
23 октября «Лечче» проиграл на выезде «Болонье» (0:2), а 17 числа команда разошлась миром с «Фиорентиной» (1:1).
«Ювентус»
«Старая Синьора» не вышла в плей-офф Лиги Чемпионов, что расценивается как провал клуба. В чемпионате туринцы также не блещут и перед очередным туром идут только на восьмом месте с 19 баллами. Ситуацию в Серии А необходимо исправлять прямо сейчас, поэтому на выездной матч с «Лечче» коллектив выйдет крайне мотивированным. Всех болельщиков ожидает интересный и зрелищный поединок.
25 октября в Лиге Чемпионов «Ювентус» проиграл на выезде «Бенфике» (3:4), а 21 числа в чемпионате разгромил «Эмполи» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лечче» – 3.9
- Ничья – 3.2
- Победит «Ювентус» – 2.1
Статистика
- «Ювентус» смог одержать лишь четыре победы в десяти последних встречах во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились исходом «обе забьют»
- Два из трех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти личных встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. «Лечче» будет обороняться весь поединок и вряд ли позволит много забить «Ювентусу», который пребывает не в лучшем настроении от своих результатов.