«Бавария» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:51

«Бавария»

Клуб из Мюнхена блестяще выступил в Лиге Чемпионов и досрочно выиграл группу, а в предстоящем матче может завершить этот этап с максимальным результатом. В чемпионате Германии коллектив идет на втором месте и отстает от «Униона» всего на один балл и надеется уже в ближайшее время вернуть себе привычное «лидерское кресло» в Бундеслиге.

29 октября «Бавария» разгромила «Майнц» (6:2) в чемпионате, а 26 числа крупно обыграла «Барселону» в Лиге Чемпионов (3:0).

«Интер»

Болельщики довольны «Интером», как и собственно сам клуб, ведь после тяжелого периода в чемпионате, «черно-синие» смогли выйти на серию из нескольких побед. Команда уже гарантировала себе второе место и не имеет шансов выиграть группу, однако матч не станет менее интересным, ведь оба коллектива пребывают в отличной физической форме.

29 октября «Интер» обыграл на своем поле «Сампдорию» в Серии А (3:0), а 26 числа разгромил «Викторию Пльзень» (4:0) в Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.45

Ничья – 5

Победит «Интер» – 6.6

Статистика

«Бавария» выиграл шесть последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Интера» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграл три из пяти последних матчей с «Интером»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Немецкий клуб всегда на своем поле играет на победу и то, что матч не имеет турнирного значения, совершенно не волнует подопечных Нагельсмана. Прогнозируем победу хозяев в этой интересной встрече.