«Ливерпуль» — «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи», который состоится 01 ноября 2022 года

«Ливерпуль»

У подопечных Юргена Клоппа есть большие проблемы в чемпионате Англии, где команда занимает только девятое место с 16 баллами. В Лиге Чемпионов у «Ливерпуля» текущее второе место с 12 баллами и отставание от «Наполи» на три пункта. Чтобы выйти в плей-офф с первого места коллективу необходимо обыгрывать итальянский клуб в четыре мяча на своем стадионе, что выглядит не очень вероятным.

29 октября «Ливерпуль» довольно неожиданно уступил «Лидсу» на своем поле (1:2), а 26 числа обыграл «Аякс» в Лиге Чемпионов (3:0).

«Наполи»

«Наполи» показывает отличные результаты во всех турнирах и очень хочет закончить первую половину сезона на мажорной ноте. Коллективу важно закончить групповой этап Лиги Чемпионов на первом месте и для этого необходимо как минимум не проиграть крупно. Матч обещает быть интересным, хоть и не несет в себе большую турнирную нагрузку. Неаполитанцы постараются доказать, что разгром «Ливерпуля» в Италии не был случайностью.

29 октября «Наполи» уверенно обыграл «Сассуоло» в чемпионате Италии (4:0), а 26 числа разобрался с «Рейнджерс» в Лиге Чемпионов (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.9

Ничья – 4.15

Победит «Наполи» – 3.6

Статистика

«Наполи» выиграл больше десяти матчей подряд во всех турнирах

«Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних на своем поле

«Ливерпуль» не может выиграть уже четыре матча подряд у «Наполи»

Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.15. Матч будет интересным и вероятнее всего, зрители увидят большое количество мячей. Тем не мене, команды разойдутся миром, а «Наполи» сохранит первое место в группе.