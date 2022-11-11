«Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1668181296

вчера, 18:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 11 ноября 2022 года

«Боруссия» Менхенгладбах

«Гладбах» в чемпионате Германии находится на девятой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких крайних матчей с участием «чёрно-бело-зелёных». На своём поле менхенгладбахская команда с разницей в пару мячей проиграла «Айнтрахту» в 11-ом туре Бундеслиги. Берлинскому «Униону» на выезде «жеребята» уступили в игре следующего тура. Над «швабами» дома «Гладбах» взял верх.

Со счётом 1:2 «жеребята» проиграли в гостях «Бохуму».

«Боруссия» Дортмунд

В Бундеслиге «чёрно-жёлтые» на данный момент занимают шестое место. Вспомним последние игры дортмундской команды. В 12-ом туре чемпионата «Боруссия» одержала победу над «Айнтрахтом» на их поле. Ничейным исходом завершилась встреча с командой «Копенгаген» в Лиге чемпионов. На прошлых выходных дома «чёрно-жёлтые» всухую выиграли у «Бохума», трижды поразив их ворота.

В прошлом туре Бундеслиги со счётом 0:2 дортмундская команда уступила «волкам» из Вольфсбурга.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 3.20

Ничья – 3.90

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.15

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 3.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

В пяти играх из десяти последних «Гладбах» проиграл

За аналогичный период в двух футбольных поединках «чёрно-жёлтые» были повержены своими оппонентами

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Менхенгладбахская команда проиграла дортмундской с разгромным счётом в игре прошлого сезона. В предстоящем футбольном поединке на своём поле «жеребята» постараются взять реванш. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» из Менхенгладбаха предлагает коэффициент 3.20.