Звезды вне мундиаля. Кто и почему пропустит чемпионат мира.

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вчера, 19:11

Уже через неделю мы будем наблюдать за главным турниром четырех лет. В Катар съедутся лучшие сборные мира для выявления победителя. Футбольное сообщество находится в предвкушении: букмекеры выставляют котировки, болельщики строят планы на ближайший месяц, а главные тренеры команд участниц уже сейчас выставляют окончательные заявки на турнир.

Несомненно, в заявочных списках для всех места не найдется, особенно в топовых командах. В данной статье вы узнаете, кто из именитых игроков пропустит этот турнир. Совсем скоро вас ждет вторая часть данной подборки.

Испания:

Испанцы всегда являются претендентами на кубок мира во многом из-за обилия звезд в их составе. По сравнению с прошлым чемпионатом команда Луиса Энрике заметно омолодилась. Отсюда и непопадание в заявку главных звезд прошлых лет.

Серхио Рамос ( ПСЖ )

Серхио Рамос, возможно, лучший защитник прошлого десятилетия, но последние два сезона сложно занести в его актив.

После переезда во Францию Серхио постоянно беспокоят травмы. В этом сезоне Лиги 1 испанец сыграл в 12 из 14 матчей – столько, сколько всего за прошлый сезон.

Это откладывает отпечаток и на сборную. За весь отборочный этап к Чемпионату мира Рамос сыграл лишь в двух поединках.

Энрике показал, что прошлые заслуги не помогут тебе в нынешней сборной. Отсюда и доверие более молодым защитникам Гарсии, Лапорту и Пау Торресу.

Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед)

Голкипер «красных дьяволов» сыграл за свою национальную сборную 45 матчей, начиная с 2014 года. Однако несколько провальных сезонов за клуб заставили тренерский штаб испанцев усомниться в некогда первом номере сборной.

Вратарь сыграл последний матч за сборную еще два года назад в рамках Лиги Наций. С тех пор предпочтение отдается Симону из «Атлетика».

Также в заявке на катарский турнир нашлось место Давиду Райя и Давиду Санчесу.

Скорее всего, для 32-летнего вратаря мундиаль в России стал последним.

Тиаго Алькантара (Ливерпуль)

Испанец несколько лет назад творил настоящую магию в центре поля «Баварии» и сборной Испании. Многое поменял переезд на «Туманный Альбион». Травмы, серьезная конкуренция несколько надломили полузащитника.

В этом сезоне АПЛ Алькантара сыграл в 7 из 14 матчей. И демонстрирует весьма неплохой футбол. Поэтому его непопадание в заявку весьма удивило испанских болельщиков.

Последние матчи за сборную он провел на Евро-2020 где был нерегулярным игроком основы. За 6 матчей он сыграл 64 минуты.

В отборе на Чемпионат мира, он провел только две игры — в марте 2021 года.

В Испании решили довериться более молодым — Педри, Гави и Маркусу Льоренте.

Франция:

Действующие чемпионы мира всегда «страдают» от изобилия талантов с французским паспортом. Вспомните, как перед чемпионатом мира – 2018 мы смотрели на два практически равноценных состава этой сборной.

Неудивительно, что и в этот раз кто-то из заметных персонажей остался за бортом.

Нголо Канте (Челси)

Опорник, в отличие от многих в этой подборке, пропустит турнир из-за травмы.

Один из кузнецов победы прошлого мундиаля выбыл на три месяца из-за травмы подколенного сухожилия, о чем сообщил «Челси» еще в октябре.

Из-за травм он сыграл всего в двух матчах отбора на ЧМ , а последний матч провел еще летом в Лиги Наций против Дании.

Несомненно, Канте поехал бы на Кубок мира, если бы не рецидив. Но судьба распорядилась так.

Мусса Диаби (Байер)

Мусса — один из тех, о ком можно сказать: ему просто не повезло со сборной.

Полузащитник уже третий год играет на приличном уровне в Бундеслиге. Даже в этом сезоне 5 голов в 15 матчах на позиции правого вингера выглядит солидно.

В сборную он вызывается с 2021 года. В отборе к ЧМ Диаби сыграл 4 матча.

В этот раз он пролетает мимо большого турнира. Но не стоит забывать, что футболисту 23 года, и в сборной у него есть шанс в будущем.

Майк Меньян (Милан)

К 27 годам вратарь стал заметной фигурой в мировом футболе. Перейдя из «Лилля» в «Милан» в 2021 году, Майк сильно помог Пиоли завоевать долгожданное Скудетто.

После успешной игры в Серии А Дешам стал намного больше доверять голкиперу. В качестве первого номера сборной он провел прошлую Лигу Наций.

Поехать на чемпионат мира Меньяну помешал рецидив травмы икроножной мышцы, полученный на тренировке в клубе.

Помимо перечисленных игроков турнир пропустят: Ферлан Менди («Реал»), Люка Динь («Астон Вилла»), Виссам Бен Йеддер (Монако). Из-за травмы турнир в Катаре пропустит герой ЧМ -2018 — Поль Погба.

Англия:

Англия является финалистом прошедшего Евро-2020 и обладает группой качественных футболистов, что включает её в число претендентов на трофей.

Гарет Саутгейт сделал несколько неожиданных решений, объявляя заявку на чемпионат мира. И вот некоторые из них:

Фикайо Томори (Милан)

Защитник является основным в «Милане» но совсем не получает игрового времени в сборной.

Третий сезон Фикайо незаменимый винтик в машине Пиоли, но Саутгейт за это время отвел защитнику лишь полчаса в отборочном матче против Андорры.

Нельзя сказать, что Томори намного слабее конкурентов на своей позиции. Магуайр, Уайт или Коуди выглядят порою слабее нашего героя.

В любом случае выбирать тренеру.

Джо Гомес (Ливерпуль)

И снова центральный защитник. И снова шок английских болельщиков.

Гомес — основной защитник «Ливерпуля» в этом сезоне. Джо в моменты, когда не беспокоят травмы, выглядит очень солидно в паре с Ван Дейком. Но Саутгейт ему не доверяет.

Несмотря на успехи в клубном футболе, последний вызов в сборную у Гомеса был в 2020 году. К 25 годам защитник пропускает второй чемпионат мира.

Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед)

Некогда главный английский талант сейчас переживает не самый яркий эпизод в своей карьере.

Хороший отрезок в «Боруссии» обнадёживал английский фанатов. Все ждали от будущей звезды подтверждения класса и в сборной. Но после перехода в стан «красных дьяволов» все пошло по другому сценарию. Хорошие матчи чередовались с провальными, что отразилось и на сборной.

В отборе к ЧМ Джейдон сыграл лишь один матч — против Андорры.

За бортом, помимо травмированных Бена Чилуэлла (Челси) и Риса Джеймса (Челси) остались Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Джаррод Боуэн (Вест Хэм) и Тэмми Абрахэм (Рома).

Бразилия

Бразильцы входят в число фаворитов на любом чемпионате мира. Неудивительно что некоторые талантливые футболисты не попали в список Тите.



Габриэл (Арсенал)

Бразилец приехал в Англию из французского «Лилля» после чего сразу стал важной фигурой в построениях Артеты.

Постоянная практика в АПЛ и феноменальный нынешний сезон не впечатлили тренеров бразильцев.

Габриэл не просто не попал в заявку, но и не провел ни одной минуты в составе своей сборной. На данный момент.

Фернандо (Севилья)

Довольно неожиданный футболист в нашей подборке. Фернандо играет в «Севилье» уже четвертый сезон. Несмотря на возраст (35 лет) демонстрирует хорошую игру. Даже сейчас, когда «Севилья» рядом с зоной вылета, Фернандо многие выделяют как единственное светлое пятно.

Удивительно, но за всю свою карьеру, где были и «Ман Сити» и трофеи Лиги Европы, и многое другое, игрок никогда не играл в сборной.

Опытный полузащитник вполне мог помочь Тите в достижении его целей.

Диего Карлос (Астон Вилла)

Диего провел добротный отрезок карьеры в испанской «Севилье» но прошедшим летом переехал в английскую «Астон Виллу». В текущем сезоне АПЛ бразилец лишь дважды выходил на поле.

В сборную защитник привлекался лишь один раз, но на поле не выходил.

Удивительная нация — бразильцы. Столько талантов, некоторые из которых даже не нюхали порох национальной сборной.

Турнир также пропустят: Фелипе Коутиньо (Астон Вилла), Габриэл Барбоза (Фламенго), Габриэл Жезус (Арсенал) и Роберто Фирмино (Ливерпуль).

Аргентина

На удивление многих, Аргентина – главный фаворит предстоящего чемпионата мира. Главные лидеры здоровы, микроклимат в сборной отличный на фоне выигранной Копы. Чем не повод вернуть Аргентине величие времен Марадоны?

Однако возможный успех команды Скалони смогут разделить не все.

Алехандро Гомес (Севилья)

Гомес является довольно возрастным игроком (34 года). Второй сезон проводит в «Севилье». Однако этот сезон сложно занести в актив аргентинца. 14 матчей и одна голевая передача.

Несмотря на возраст, Алехандро сыграл 7 матчей в отборе на мундиаль.

Регресс Гомеса в этом сезоне не позволит ему сыграть в Катаре.

Лукас Окампос (Аякс)

Лукас перед началом сезона отправился в «Аякс» на правах аренды. Пока нельзя назвать ее удачной (4 матча без результативных действий). Прошлые заслуги в Испании не помогли. Вингер вне заявки на ЧМ , несмотря на 7 матчей в отборе.

Джованни Ло Чельсо (Вильярреал)

Полузащитник является основным звеном в аргентинской сборной, но сыграть на чемпионате ему не позволит травма задней поверхности бедра.

Футболист вызывается в сборную с 2017 года. За это время сыграл 41 матч.

Наверняка Скалони найдет, кем заменить полузащитника «Вильярреала».

Первая часть данной подборки позволила вам узнать, кого мы не увидим на Чемпионате Мира 2022. Но нужно помнить, сколько ярких футболистов мы увидим. И от этого ждешь турнир еще больше.

Совсем скоро вас ждет вторая часть.