«Майнц» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1668284224

вчера, 23:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» — «Айнтрахт», который состоится 13 ноября 2022 года

«Майнц»

«Карнавальники» в чемпионате Германии находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти несколько последних матчей «Майнца». С разгромным счётом «красно-белые» обыграли «Кёльн» в матче одиннадцатого тура Бундеслиги. Мюнхенской «Баварии» с разницей в четыре мяча «карнавальники» уступили. В игре с «волками» на своём поле «Майнц» проиграл.

С минимальным счётом «красно-белые» уступили горнякам в матче прошлого тура.

«Айнтрахт»

Франкфуртская команда на данный момент входит в пятёрку лучших футбольных команд Германии. Рассмотрим крайние поединки «орлов», чтобы оценить степень готовности команды к встрече с «карнавальниками». В 12-ом туре Бундеслиги «Айнтрахт» проиграл дома дортмундской «Боруссии». На выезде в 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «чёрно-белые» взяли верх над «Спортингом». В позапрошлом туре чемпионата Германии франкфуртская команда одержала победу над «Аугсбургом».

Со счётом 4:2 «орлы» обыграли дома «Хоффенхайм».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.85

Ничья – 3.55

Победит «Айнтрахт» – 2.45

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 4.35

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

В трёх играх из десяти последних «карнавальники» одержали победы

За тот же период в семи матчах из десяти крайних «орлы» выиграли

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика очных встреч указывает, что «Айнтрахт» является фаворитом в данной паре. Компания Pinnacle на победу «Айнтрахта» предлагает коэффициент 2.45.