ПСЖ — «Осер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Осер», который состоится 13 ноября 2022 года
ПСЖ
Парижский клуб может быть немного расстроен сильным соперником в плей-офф Лиги Чемпионов, но в целом дела у него идут неплохо. Команда лидирует в Лиге 1 с 38 набранными баллами, опережая ближайшего соперника на два пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. Таким образом в случае победы над новичком чемпионата, хозяева снова выйдут в отрыв на комфортное преимущество в пять очков.
06 ноября ПСЖ выиграл сложный матч на выезде с «Лорьяном» (2:1), а второго числа обыграл в Лиге Чемпионов «Ювентус» (2:1).
«Осер»
«Осер» довольно редко побеждает, о чем говорят набранные пять очков в последних пяти турах чемпионата Франции. Команда определенно борется за выживание и на данный момент идет на 15 месте с 13 набранными очками. Выездная игра с чемпионом Франции станет настоящим испытанием для команды, поэтому даже ничья станет большим успехом и неожиданностью для большинства.
04 ноября «Осер» сыграл вничью с «Труа» (1:1), а 30 октября команда переиграла «Аяччо» (1:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.14
- Ничья – 9
- Победит «Осер» – 19
Статистика
- ПСЖ выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах
- «Осер» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков
- ПСЖ выиграл только четыре матча из десяти последних с «Осером»
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу ПСЖ с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Парижане захотят порадовать публику перед перерывом, который связан с проведением ЧМ-2022 в Катаре. Прогнозируем крупную и уверенную победу хозяев этой встрече.