ПСЖ — «Осер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Осер», который состоится 13 ноября 2022 года

ПСЖ

Парижский клуб может быть немного расстроен сильным соперником в плей-офф Лиги Чемпионов, но в целом дела у него идут неплохо. Команда лидирует в Лиге 1 с 38 набранными баллами, опережая ближайшего соперника на два пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. Таким образом в случае победы над новичком чемпионата, хозяева снова выйдут в отрыв на комфортное преимущество в пять очков.

06 ноября ПСЖ выиграл сложный матч на выезде с «Лорьяном» (2:1), а второго числа обыграл в Лиге Чемпионов «Ювентус» (2:1).

«Осер»

«Осер» довольно редко побеждает, о чем говорят набранные пять очков в последних пяти турах чемпионата Франции. Команда определенно борется за выживание и на данный момент идет на 15 месте с 13 набранными очками. Выездная игра с чемпионом Франции станет настоящим испытанием для команды, поэтому даже ничья станет большим успехом и неожиданностью для большинства.

04 ноября «Осер» сыграл вничью с «Труа» (1:1), а 30 октября команда переиграла «Аяччо» (1:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.14

– 1.14 Ничья – 9

Победит «Осер» – 19

Статистика

ПСЖ выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах

выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах «Осер» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков

ПСЖ выиграл только четыре матча из десяти последних с «Осером»

выиграл только четыре матча из десяти последних с «Осером» Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз