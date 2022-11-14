Таджикистан — Россия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Таджикистан — Россия, который состоится 17 ноября 2022 года

Таджикистан

Сборная Таджикистана довольно успешно выступает в кубке Азиии, а совсем недавно выиграла и кубок короля Таиланда. В команде нет громких имен, однако слаженность действий на поле у футболистов может создать проблемы многим соперникам. Предстоящий поединок с Россией вызывает ажиотаж у болельщиков и обещает быть интересным, даже в непростых условиях в последнее время.

22 сентября сборная Таджикистана обыграла Тринидад и Тобаго (2:1), а 25 сентября выиграла по пенальти у сборной Малайзии (1:0).

Россия

Россия по известным причинам проводит очень малое количество товарищеских матчей и предстоящий поединок рассматривается как одна из возможностей для Валерия Карпина проверить свой подбор игроков и немного наладить комбинационную игру. На товарищеский поединок поедут как опытные игроки, так и молодые исполнители, поэтому, вполне вероятно болельщики увидят сразу два состава сборной.

24 сентября сборная России обыграла в товарищеской встрече Таджикистан (2:1), а 14 ноября 2021 года уступила сборной Хорватии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Таджикистан – 31

Ничья – 7.6

Победит Россия – 1.12

Статистика

Сборная России выиграла четыре из пяти последних поединков на выезде

Таджикистан уступил только два матча из последних десяти в основное время

Девять из десяти домашних встреч Таджикистана завершились исходом «обе забьют -нет»

Ранее эти сборные между собой не встречались

Прогноз

Сделать ставку на победу сборной России с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Несмотря на хорошие достижения хозяев, сборная России должна крупно обыгрывать гостеприимного соперника.