Уругвай – Южная Корея : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Уругвай – Южная Корея, который состоится 24 ноября 2022 года
Уругвай
В последних крупных турнирах Уругвай показывал не самые лучшие результаты, поэтому сейчас федерация и болельщики возлагают на своих футболистов большие надежды. В команде есть несколько популярных игроков, один из который Эрнесто Вальверде, который находится в отличной форме и готов стать лидером в коллективе. Тем не менее, не стоит недооценивать Южную Корею, которая умеет удивлять на чемпионатах мира.
27 сентября сборная Уругвая обыграла в товарищеском матче Канаду (2:0), а 23 числа минимально уступила Ирану (0:1).
Южная Корея
Из года в год от Южной Кореи мало чего ждут эксперты, однако команда имеет хороший состав и потенциал, который может реализовать именно сейчас. Тем не менее, команде придется уже с первого тура набирать очки, ведь все три тура не будут проходными. Матч с Уругваем не обладает самой яркой вывеской, однако по качеству игры встреча обещает быть интересной и напряженной.
11 ноября сборная Южной Кореи обыграла в товарищеской встрече Исландию (1:0), а 27 сентября обыграла Камерун (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Уругвай – 1.73
- Ничья – 3.5
- Победит Южная Корея – 5.4
Статистика
- Сборная Уругвая выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Южная Корея проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Сборная Уругвая выиграла четыре из пяти последних матчей с Южной Кореей
- В семи последних матчах между сборными завершились тоталом меньше 3.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу Уругвая, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Коллектив из Южной Америки максимально готов к чемпионату мира, и мы предполагаем, что она достигнет успеха в первом туре группового этапа.