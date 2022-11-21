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Уругвай – Южная Корея : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:00
Уругвай – Южная Корея : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Уругвай – Южная Корея, который состоится 24 ноября 2022 года

Уругвай

В последних крупных турнирах Уругвай показывал не самые лучшие результаты, поэтому сейчас федерация и болельщики возлагают на своих футболистов большие надежды. В команде есть несколько популярных игроков, один из который Эрнесто Вальверде, который находится в отличной форме и готов стать лидером в коллективе. Тем не менее, не стоит недооценивать Южную Корею, которая умеет удивлять на чемпионатах мира.

27 сентября сборная Уругвая обыграла в товарищеском матче Канаду (2:0), а 23 числа минимально уступила Ирану (0:1).

Южная Корея

Из года в год от Южной Кореи мало чего ждут эксперты, однако команда имеет хороший состав и потенциал, который может реализовать именно сейчас. Тем не менее, команде придется уже с первого тура набирать очки, ведь все три тура не будут проходными. Матч с Уругваем не обладает самой яркой вывеской, однако по качеству игры встреча обещает быть интересной и напряженной.

11 ноября сборная Южной Кореи обыграла в товарищеской встрече Исландию (1:0), а 27 сентября обыграла Камерун (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Уругвай – 1.73
  • Ничья – 3.5
  • Победит Южная Корея – 5.4

Статистика

  • Сборная Уругвая выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Южная Корея проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Сборная Уругвая выиграла четыре из пяти последних матчей с Южной Кореей
  • В семи последних матчах между сборными завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Уругвая, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Коллектив из Южной Америки максимально готов к чемпионату мира, и мы предполагаем, что она достигнет успеха в первом туре группового этапа.

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