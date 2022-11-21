Уругвай – Южная Корея : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Уругвай – Южная Корея, который состоится 24 ноября 2022 года

Уругвай

В последних крупных турнирах Уругвай показывал не самые лучшие результаты, поэтому сейчас федерация и болельщики возлагают на своих футболистов большие надежды. В команде есть несколько популярных игроков, один из который Эрнесто Вальверде, который находится в отличной форме и готов стать лидером в коллективе. Тем не менее, не стоит недооценивать Южную Корею, которая умеет удивлять на чемпионатах мира.

27 сентября сборная Уругвая обыграла в товарищеском матче Канаду (2:0), а 23 числа минимально уступила Ирану (0:1).

Южная Корея

Из года в год от Южной Кореи мало чего ждут эксперты, однако команда имеет хороший состав и потенциал, который может реализовать именно сейчас. Тем не менее, команде придется уже с первого тура набирать очки, ведь все три тура не будут проходными. Матч с Уругваем не обладает самой яркой вывеской, однако по качеству игры встреча обещает быть интересной и напряженной.

11 ноября сборная Южной Кореи обыграла в товарищеской встрече Исландию (1:0), а 27 сентября обыграла Камерун (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Уругвай – 1.73

Ничья – 3.5

Победит Южная Корея – 5.4

Статистика

Сборная Уругвая выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Южная Корея проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Сборная Уругвая выиграла четыре из пяти последних матчей с Южной Кореей

В семи последних матчах между сборными завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Уругвая, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Коллектив из Южной Америки максимально готов к чемпионату мира, и мы предполагаем, что она достигнет успеха в первом туре группового этапа.