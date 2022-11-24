Счёт открыт. Новые поступления

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сегодня, 21:54

Осталось провести один-два матча в первом туре группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Многовато скучных матчей, команды перестраховываются. Никому не хочется оказаться в ситуации сборных Аргентины и Германии.

С точки зрения статистики каких-то весьма любопытных результатов не достигнуто. Но кое-что всё-таки уже зарегистрировано.

Предлагаю небольшой обзор всяческих историко-статистических событий на этом и прошедших мундиалях.

В матче Аргентина — Саудовская Аравия был назначен 250-й пенальти в истории чемпионатов мира.

Хотя некоторые мои иностранные коллеги (в основном, мексиканские) имеют свои доводы не считать за пенальти удар аргентинца Патерностера 92 года назад на первом чемпионате мира 1930 года. Мексиканский вратарь Оскар Бонфильо удар Патерностера парировал. Но даже это достижение вратаря мексиканские историки не берут во внимание. А вот уверенный сейв Гильермо Очоа в игре против Польши на ЧМ -2022 считают героическим и первым в истории мексиканской команды на Кубках мира. Не будем спорить, каждая газета тех лет могла написать свою версию.

Вы уже догадались, наверное, что 250-й пенальти (пусть будет по общепринятым подсчётам) пробивал Лионель Месси.

В этот же день 22 ноября 2022 поляк Роберт Левандовски не реализовал 50-й пенальти в истории мундиалей. Кстати, в игровое время это первый случай, когда один капитан пробивал пенальти другому капитану, а именно Гильермо Очоа. В послематчевых сериях дуэли капитанов бывали.

Про капитанов продолжим.

На этом чемпионате почти вдвое увеличено количество замен, поэтому всяческих фактов, связанных с этой процедурой, можно также ожидать прибавление.

На предыдущих мундиалях в 11 матчах можно было наблюдать ситуацию, когда в одной команде трое игроков за время матча побывали с капитанской повязкой. Предыдущие случаи зарегистрированы с 1986 по 2018 годы, связаны они были и с заменами, и с удалениями. Например, на ЧМ -2018 был всего один такой матч, Иран — Испания, с 3 капитанами у иранцев.

А на нынешнем чемпионате уже в 2 матчах такое было. Первый подобный случай зафиксирован в матче открытия и был достаточно «открытым». Имеется в виду, что сами факты передачи капитанской повязки от одного игрока другому были в телетрансляции и все это видели. Капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия, герой матча, был заменён. Уходя, Валенсия передал повязку Майклу Эстраде. Но и того позже тренер заменил. Эстрада надел повязку на руку Первиса Эступиньяну.

Но в этом же матче и у Катара была замена капитана — Хассан Аль-Хайдос передал капитанские полномочия вратарю Сааду Аль-Шибу. А это, между прочим, всего третий случай на мундиалях с 5 разными капитанами за матч в обеих командах.

А вот второй матч на ЧМ -2022 с тремя капитанами в одной команде по телетрансляции заметить было почти нереально. Только несколько просмотров видеозаписи матча позволили зафиксировать трёх капитанов и в сборной Испании. В удачно складывающемся матче против Коста-Рики основной капитан Бускетс шёл к месту замены на 64-й минуте уже без синей капитанской повязки. Вне кадров трансляции Бускетс передал повязку Морате, который с ней и играл некоторое время. После одного из моментов у ворот костариканцев на 66-й минуте Мората (№7) по собственной воле, возвращаясь от чужих ворот, снял с себя повязку и передал её Коке (№8). Он-то и был с синей повязкой до конца матча.

Вот два стоп-кадра — повтор момента у ворот, где с повязкой ещё Мората, через секунду уже спина Коке, надевающего повязку.

Качество стоп-кадров не очень из-за особенностей плеера на сайте МатчТВ. Хотел бы им свой «неодобрямс» за такой плеер выразить.

Сегодня 24 ноября с капитанской повязкой была необычная история. В матче Южная Корея — Уругвай корейский капитан Сон Хын Мин весь первый тайм мучился со своей синей капитанской повязкой. Та никак не хотела задержаться на его бицепсе, постоянно сползала. Дисциплинированный кореец весь тайм пробегал с зажатой в левой ладони повязкой — настоящий капитан. В перерыве повязку крепко приладили и она Сона уже не отвлекала от игры. К тому же он ещё и лицевую маску время от времени поправлял. Стойкий боец.

Теперь о голах.

Подсчитано, что с 1930 по 2018 гг. на чемпионатах мира сыграно ровно 900 матчей. В них было зафиксировано 32 варианта окончательного счёта матча, от 0:0 до 10:1. Кстати, именно счёт 10:1 до начала ЧМ -2022 являлся самым последним «поступлением» в коллекцию вариантов счетов матчей на чемпионатах мира. Произошло это в 1982 г., так закончилась игра Венгрия — Сальвадор на первом этапе.

И вот через 40 лет случилось новое поступление. Впервые матч чемпионата мира закончился со счётом 6:2 — Англия не заметила обороны Ирана.

Этот матч с 8 забитыми голами уже вписан в историю чемпионатов мира. Это 10-й матч на мундиалях с 8 забитыми голами и 20-й с 8 и более голами. Практически во всех подобных супер-забивных матчах фиксировались персональные бомбардирские рекорды, иногда и командные — то хет-трики (два сразу тоже было), то покер Адемира. Командные рекорды — это когда 9 разных игроков забили по голу (матч Югославия — Заир 9:0 в 1974 г.) или 5 голов подряд в полуфинале в первом тайме (Германия — Бразилия 7:1 в 2014 г.).

В матче Англия — Иран 6:2 вроде никаких подобных бомбардирских рекордов не замечено. Хотя — два дубля, один у англичан, другой у иранцев. Хоть что-то.

Как же я забыл, срочно поправляюсь, я и в твиттере об этом писал. Англичане три гола подряд забили в первом тайме тремя разными способами: Беллингем головой, Сака первый свой гол в матче забил левой (впрочем, как и второй свой гол), и Стерлинг забил правой. Всё это впервые в истории сборной Англии на мундиалях. Не забудем, что Рэшфорд забил во втором тайме через 49 секунд после выхода на поле и через 24 секунды после возобновления игры.

Качество судейства пока настораживает. Месси и Криштиану и без «притянутых за уши» пенальти, думается, своё слово обязаны сказать.

Приятно отметить, что все 6 женщин-арбитров уже задействованы в матчах чемпионата. Пока только как резервные арбитры или резервные лайнсмены, ну, и в бригаде ВАР одна уже поработала. Антон Щетинин в австралийской бригаде арбитров — всё-таки наш человек, русскоязычный, и на матче уже с флагом был, и в ВАР будет в матче Бразилия — Сербия.

Качество матчей разное. Проблески, конечно, есть. Возможно, чемпионат разгонится и не будет нулевых ничьих. Да дело и не в них — главное, чтобы была захватывающая борьба и эмоции. Подождём…