«Ростов» – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Ростов» – «Ахмат», который состоится 27 ноября 2022 года

«Ростов»

В последних турах кубка России «Ростов» не набирал очков и таким образом скатился уже на последнее место с шестью баллами. Тем не менее, подопечным Валерия Карпина достаточно выиграть предстоящий поединок, чтобы обеспечить себе плей-офф, ведь отставание от лидера составляет всего три балла. Матч важен для обоих клубов и обещает быть интересным и напряженным, не оставив равнодушным всех любителей футбола.

23 ноября «Ростов» проиграл «Оренбургу» (2:4) в кубке России, а 12 числа обыграл на выезде «Крылья Советов» в РПЛ (3:1).

«Ахмат»

«Ахмат» на данный момент является лидером группы с девятью баллами, но это еще ничего не гарантировало команде плей-офф. Клуб из Грозного опережает «Ростов» на три балла, поэтому поражение с разницей больше, чем в два мяча оставит его за бортом плей-офф. Не стоит забывать, что третье место также продолжит участие в турнире, но попадет в путь регионов, где сражаются коллективы из нижних дивизионов.

23 ноября «Ахмат» обыграл на своем поле «Динамо» Москва (2:1) в кубке, а 11 числа проиграл на выезде «Пари НН» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 2.2

Ничья – 3.65

Победит «Ахмат» – 3.15

Статистика

«Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Десять последних выездных матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» выиграл у «Ростова» четыре из пяти последних поединков

Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Ростова» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. На своем поле хозяевам вполне по силам одержать важную победу в заключительном туре и вклиниться в итоговое распределение мест.