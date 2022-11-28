«Александрия» – «Рух» Львов : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Александрия» – «Рух» Львов, который состоится 28 ноября 2022 года

«Александрия»

Команда старается попасть в группу лидеров чемпионата Украины, но часто теряет очки и на данный момент идет только на пятой позиции. В активе клуба 23 очка, что на 12 меньше, чем у лидера. Тем не менее, команда сыграла на одну игру меньше и в предстоящей встрече с аутсайдером может добыть важные три балла, тем самым сократив отставание от ближайших конкурентов.

18 ноября «Александрия» крупно проиграла на выезде «Заре» (1:4), а 13 числа обыграла «Верес» (3:2).

«Рух» Львов

«Рух» не может создать конкуренцию лучшим клубам Украины, несмотря на заявленные ранее амбиции. Сейчас коллектив занимает только 13 место с 12 баллами и вынужден бороться за выживание в УПЛ . В предстоящей встрече коллективу будет очень сложно, поэтому даже ничья стала бы неплохим результатам, ведь каждый балл пригодится в конце сезона, где будет определяться дальнейшая судьба клубов.

14 ноября «Рух» Львов не смог обыграть «Минай» (1:1), а 10 числа проиграл в дерби «Львову» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Александрия» – 1.7

Ничья – 3.8

Победит «Рух» Львов – 4.9

Статистика

Александрия проиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Руха» завершились исходом «обе забьют»

Два из трех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу «Александрии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команды находятся на разных полюсах в турнирной таблице и мы предполагаем, что у львовского клуба не будет шансов набрать здесь очки.