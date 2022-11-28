«Александрия» – «Рух» Львов : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Александрия» – «Рух» Львов, который состоится 28 ноября 2022 года
«Александрия»
Команда старается попасть в группу лидеров чемпионата Украины, но часто теряет очки и на данный момент идет только на пятой позиции. В активе клуба 23 очка, что на 12 меньше, чем у лидера. Тем не менее, команда сыграла на одну игру меньше и в предстоящей встрече с аутсайдером может добыть важные три балла, тем самым сократив отставание от ближайших конкурентов.
18 ноября «Александрия» крупно проиграла на выезде «Заре» (1:4), а 13 числа обыграла «Верес» (3:2).
«Рух» Львов
«Рух» не может создать конкуренцию лучшим клубам Украины, несмотря на заявленные ранее амбиции. Сейчас коллектив занимает только 13 место с 12 баллами и вынужден бороться за выживание в УПЛ. В предстоящей встрече коллективу будет очень сложно, поэтому даже ничья стала бы неплохим результатам, ведь каждый балл пригодится в конце сезона, где будет определяться дальнейшая судьба клубов.
14 ноября «Рух» Львов не смог обыграть «Минай» (1:1), а 10 числа проиграл в дерби «Львову» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Александрия» – 1.7
- Ничья – 3.8
- Победит «Рух» Львов – 4.9
Статистика
- Александрия проиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча «Руха» завершились исходом «обе забьют»
- Два из трех последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Сделать ставку на победу «Александрии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команды находятся на разных полюсах в турнирной таблице и мы предполагаем, что у львовского клуба не будет шансов набрать здесь очки.