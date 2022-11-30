Южная Корея – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Южная Корея – Португалия, который состоится 02 декабря 2022 года

Южная Корея

Сборная Южной Кореи не смогла еще победить на этом турнире и на данный момент команда набрала всего одно очко. В предстоящем поединке с Португалией болельщики ожидают от своей команды только победы, но остальным поклонникам футбола и экспертам верится с трудом в такой исход. Тем не менее, матч будет интересным, ведь азиатской сборной придется идти вперед и открываться.

28 ноября сборная Южной Кореи проиграла зрелищный поединок Гане (2:3), а 24 числа сыграла в «сухую» ничью с Уругваем (0:0).

Португалия

Сборная Португалии на высоком уровне провела первые два тура чемпионата мира и уже обеспечила себе место в плей-офф. Потерять первое место европейцы могут только при определенных раскладах, которые практически невозможны. Тем не менее, команда будет играть на победу и третий тур, поэтому поединок может проходить на встречных курсах с большим количеством моментов.

28 ноября сборная Португалии спокойно обыграла Уругвай (2:0), а 24 числа оказалась сильнее Ганы (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Южная Корея – 5

Ничья – 4.4

Победит Португалия – 1.6

Статистика

Обе сборные проиграли только по два матча из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей Португалии завершились исходом «обе забьют — нет»

Шесть из десяти последних матчей Южной Кореи завершились тоталом больше 2.5 мячей

В единственном матче между сборными сильнее оказалась Южная Корея (1:0)

Прогноз

Сделать ставку на победу Португалии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Южная Корея имеет хорошую атакующую линию, но имеет большие пробелы в обороне. Прогнозируем результативный поединок, в котором сильнее окажутся португальцы.