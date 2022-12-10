«Уотфорд» – «Халл Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Уотфорд» – «Халл Сити», который состоится 11 декабря 2022 года

«Уотфорд»

«Шершни» занимают шестое место в Чемпион Лиге на данный момент. Рассмотрим крайние несколько матчей с участием «Уотфорда». С минимальным счётом «жёлтая армия» уступила «Ковентри Сити». Над «Редингом» на своём поле «золотые мальчики» взяли верх. Дубль Жоао Педро принёс победу своему клубу. Нулевую ничью раскатал «Уотфорд» с командой «Бристоль Сити».

В товарищеской встрече «шершни» взяли верх над лондонским «Арсеналом» со счётом 4:2.

«Халл Сити»

В Чемпионшипе «тигры» на данный момент находятся на двадцать первом месте турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими футбольными встречами команды за последнее время. В напряжённой борьбе «Халл Сити» одержал гостевую победу над «Кардиффом». Открыв счёт первыми, «тигры» проиграли с разницей в один гол «Редингу».

С одинаковым счётом 1:1 завершились два товарищеских поединка с турецкими командами «Башакшехир» и «Трабзонспор».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 1.70

Ничья – 3.70

Победит «Халл Сити» – 5.20

Победит «Уотфорд» с форой -1.5 – 2.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

«Жёлтая армия» одержала победы над своими соперниками в шести матчах из десяти за последнее время

В трёх играх за тот же период «тигры» обыграли своих оппонентов

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Команды не играли между собой более пяти лет. Нет смысла опираться на статистику очных встреч при прогнозировании исхода предстоящей встречи. В последних своих матчах «шершни» демонстрируют более уверенную игру. Наш прогноз: победа «Уотфорда». Коэффициент 1.70.